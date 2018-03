Serie A. Brozović miał romans z żoną Icardiego?

Od kilkunastu dni we włoskich tabloidach nie brakowało sensacyjnych doniesień dotyczących pomocnika Interu Mediolan Marcelo Brozovicia. Według ich ustaleń Chorwat miał mieć romans z żoną Mauro Icardiego, który jest kapitanem "Nerazzurrich" . Brozović ustami swojego adwokata zapowiedział, że skieruje sprawę do sądu.

Icardi to bezsprzecznie największa gwiazda i kluczowy piłkarz Interu Mediolan. Włodarze klubu z San Siro chcą go zatrzymać na lata. Już teraz szykują się do negocjacji dotyczących nowej umowy dla zawodnika. W imieniu swojego męża będzie je prowadziła Wanda Nara. To w dużej mierze właśnie od niej zależy, czy Argentyńczyk zostanie w stolicy Lombardii, bądź zmieni pracodawcę w letnim oknie transferowym. Jeśli ona lub piłkarz będą z czegokolwiek niezadowoleni, to mogą spakować walizki i obrać kurs na Hiszpanię lub Anglię.

Niewykluczone, że dobra atmosfera w domu państwa Icardich została ostatnio zburzona. Włoskie tabloidy twierdzą, że Wanda zdradzała męża z kolegą z zespołu Marcelo Brozoviciem. Jeden z dziennikarzy twierdzi, że posiada nagrania audio, które wszystko potwierdzą. Głos w sprawie zabrał oburzony Brozović, a konkretnie jego prawnik.

- Marcelo absolutnie zaprzecza fałszywym informacjom podawanym w mediach, które łączą jego osobę z żoną kolegi z zespołu Wandą Narą. Nie było nigdy żadnych relacji między Brozoviciem i Narą. Brozović chce walczyć o prawdę z tymi, którzy poddają w wątpliwość jego moralność i profesjonalizm, dlatego podejmie odpowiednie kroki prawne - powiedział.

Sprawa jest tym bardziej pikantna, że Nara jeszcze będąc żoną innego piłkarza Maxiego Lopeza wdała się w romans z jego ówczesnym kolegą z Sampdorii, stawiającym pierwsze kroki we włoskim futbolu Icardim. Następnie para rozwiodła się, Naraz zabrała dzieci i zamieszkała z Icardim, z którym później wzięła ślub.



