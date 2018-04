Serie A. Chiellini z kontuzją mięśnia dwugłowego

Juventus potwierdził kontuzję mięśnia dwugłowego w lewej nodze Giorgio Chielliniego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w występach doświadczonego obrońcy. Dla mistrzów Włoch to spory problem, bo do końca sezonu pozostały cztery mecze, a przewaga nad drugim Napoli stopniała w niedzielę do jednego punktu.

Chiellini doznał kontuzji w spotkaniu na szczycie Serie A, w którym Napoli pokonało Juventus w Turynie 1-0 po golu strzelonym w ostatniej minucie podstawowego czasu.

Środkowy obrońca "Juve" nie mógł pomóc kolegom na murawie, bo już w 11. minucie musiał z niej zejść w wyniku urazu. Wzrost Chielliniego z całą pewnością przydałby się w polu karnym, bo turyńczycy stracili bramkę z dośrodkowania z rzutu rożnego, które pięknym strzał głową wykorzystał Kalidou Koulibaly.

Juventus poinformował, że piłkarz rozpoczął leczenie, ale nie wiadomo jak długo potrwa przerwa w grze.

Uraz Chielliniego nastąpił w kluczowym momencie sezonu. Juventus walczy o siódme z rzędu mistrzostwo Włoch i ma punkt przewagi nad drugim w tabeli Napoli. Do końca rozgrywek "Juve" rozegra jeszcze cztery mecze, w tym w terminarzu są dwa ciężkie wyjazdu do Mediolanu na spotkanie z Interem i do Rzymu na konfrontację z AS Roma.

Miejsce Chielliniego w niedzielę zajął Stephan Lichtsteiner i prawdopodobnie to on zagra w Mediolanie, o ile kolega się nie wyleczy, a na to się zanosi.

Zdjęcie Giorgio Chiellini i Mehdi Benatia / Getty Images