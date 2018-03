Serie A. Chievo lepsze od Sampdorii w 30. kolejce, nieskuteczny Stępiński

Walczące o utrzymanie w Serie A Chievo Werona pokonało u siebie Sampdorię Genua 2-1 w meczu 30. kolejki. Do przerwy dominowali goście, którzy prowadzili po golu Fabio Quagliarelli z rzutu karnego. W drugiej połowie wyrównał po efektownej "główce" Lucas Nahuel Castro, a komplet punktów zapewnił Preparim Hetemaj. Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał Mariusz Stępiński, a wśród gości Karol Linetty.

Zdjęcie Matias Silvestre (Sampdoria Genua, z lewej) i Mariusz Stępiński z Chievo /LaPresse

Sampdoria nie może być zadowolona ze straty punktów. Dla sklasyfikowanej na ósmym miejscu ekipy z Genui europejskie puchary w przyszłym sezonie stają się coraz odleglejszą perspektywą. W sobotnim meczu w ich barwach nie oglądaliśmy kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego oraz Dawida Kownackiego, który w ostatnich dniach rozegrał dwa spotkania – w piątek w pierwszej reprezentacji Polski i we wtorek w młodzieżówce - a wczoraj trenował indywidualnie.

To walczący o puchary goście zdecydowanie lepiej rozpoczęli mecz. Do przerwy prowadzili zasłużenie, choć sam Quagliarella mógł strzelić co najmniej jednego gola więcej. Skuteczność zawiodła też Gianlucę Caprariego, który dwukrotnie przegrał pojedynek ze Stefano Sorrentino. Jedynym trafieniem Quagliarella popisał się w 26. minucie po tym, jak chwilę wcześniej w polu karnym faulowany był Duvan Zapata przez Massima Gobbiego. W tej części meczu gospodarze utrzymywali się przy piłce przez 40 proc. gry, ale też mieli swoje szanse. Dwie zmarnował jednak Stępiński, najpierw nie trafiając przy 0-0 strzałem głową w bramkę z zaledwie czterech metrów, a w końcówce pozwalając się zablokować.

Trener Rolando Maran musiał szukać goli w drugiej połowie i na placu trzymał wszystkich swoich ofensywnych graczy. Z kolei na trybunach Stadio M. A. Bentegodi zobaczyć można było Pawła Jaroszyńskiego, który po zgrupowaniu reprezentacji Polski nie znalazł się w kadrze Chievo na ten mecz.

W drugich 45 minutach gospodarze w końcu odnaleźli skuteczność. W 62. minucie płynną akcję Emanuele Giaccherini zakończył udanym dośrodkowaniem z lewej strony, a zamykający akcję Lucas Nahuel Castro nie dał szans strzałem głową Emiliano Viviano.

Kwadrans później kolejnej dobrej sytuacji nie wykorzystał Stępiński, ale na jego szczęście chwilę potem (w 79. minucie) było już 2-1 dla Chievo. Perparim Hetemaj chciał dośrodkować z lewej strony w pole karne, ale ostatecznie nikt nie dotknął piłki po jego podaniu i ta znalazła się w siatce tuż przy dalszym słupku. Dla gości mecz najwyraźniej skończył się po 45 minutach, bo w drugiej połowie kompletnie zawiedli.

Dzięki wygranej Chievo awansowało na 15. miejsce, oddalając się od strefy spadkowej na cztery punkty.

Chievo Werona - Sampdoria Genua 2-1. Raport meczowy

