Serie A. Chińska era w AC Milan dobiega końca

Właściciel AC Milan Yonghong Li miał wpłacić do północy 32 miliony euro na konto funduszu inwestycyjnego Elliott Management, by nadal pozostać większościowym udziałowcem klubu. Tak się jednak nie stało i Elliott od tej pory może decydować o przyszłości "Rossonerich" – prawdopodobnie klub trafi w ręce nowego inwestora, ale dopięcie transakcji może potrwać kilka miesięcy, a nawet rok.

Jak twierdzi ekonomiczny dziennik "Il Sole 24 Ore" oraz "La Stampa", Yonghong Li ponownie nie spełnił warunków umowy zawartej z Elliott Management. Niecały miesiąc temu Elliott wpłacił na konto klubu 32 miliony euro, by zapewnić płynność finansową. Li miał oddać pieniądze najpóźniej w piątek. Ponieważ tego nie zrobił, amerykański fundusz inwestycyjny ma prawo zarządzać klubem, sprzedawać piłkarzy oraz szukać nowych inwestorów gotowych przejąć Milan.

Na ten moment Li jest winien Elliott Management aż 415 milionów euro – gdy w 2017 roku przejmował klub od Silvio Berlusconiego, pożyczył 303 miliony. Do tego dochodzą odsetki oraz wspomniane 32 miliony euro. Jeśli Li nadal chce być większościowym właścicielem "Rossonerich", to cała kwota musiałaby trafić na konto Elliott Management najpóźniej do poniedziałku. Biorąc pod uwagę ostatnie problemy Chińczyka jest to bardzo mało prawdopodobne. Tym samym lada moment Li nie będzie miał nic do powiedzenia.

Według "Corriere della Sera", Li będzie chciał walczyć o swoje udziały w sądzie, ale by tak się stało musiałby wpłacić przynajmniej 380 milionów do października. Nie zmienia to faktu, że decydujący głos nadal będzie należał do Amerykanów, którzy przez kolejny rok mogą finansować Milan i w tym czasie przygotowywać podłoże pod przejęcie klubu przez nowego inwestora. Mówi się m.in. o właścicielu koncernu Mediacom Rocco Comisso, ale w grę wchodzi także właściciel Chicago Cubs Tom Ricketts.

