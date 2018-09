Serie A. Cristiano Ronaldo w końcu się przełamie? Trener nie ma wątpliwości

Od momentu przejścia z Realu Madryt do Juventusu, Cristiano Ronaldo nie strzelił jeszcze gola w oficjalnym meczu dla "Starej Damy". W niedzielę drużyna z Turynu podejmie Sassuolo w spotkaniu Serie A. Trener Massimiliano Allegri nie ma wątpliwości, że to będzie dzień Portugalczyka.

O 15:00 na Allianz Stadium Juventus zmierzy się z Sassuolo. Goście świetnie rozpoczęli sezon i po trzech rozegranych meczach zajmują trzecie miejsce w tabeli Serie A. Czy to właśnie przeciwko "Neroverdi" strzelanie dla nowego klubu rozpocznie Ronaldo? Na razie serwis Squawka.com wyliczył, że, biorąc pod uwagę pięć najlepszych lig w Europie, nikt nie oddał w tym sezonie tylu strzałów co CR7 i nie zdobył bramki - bez skutku próbował już 23 razy. Warto jednak zauważyć, że w poprzednich rozgrywkach portugalski as potrzebował 28 strzałów, by pierwszy raz trafić w lidze dla Realu. Sezon skończył z 26 bramkami w 27 spotkaniach.

Być może również dlatego spokój zachowuje Allegri. Na przedmeczowej konferencji trener Juventusu tryskał optymizmem.

- Cristiano ciężko pracował w ostatnich dniach i myślę, że niedziela będzie jego dniem - powiedział szkoleniowiec "Starej Damy"

Na razie Juventus i tak świetnie sobie radzi bez goli Portugalczyka. Po trzech rozegranych meczach "Stara Dama" może pochwalić się kompletem punktów.