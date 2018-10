Serie A. Gattuso przed Sampdorią: Chcę widzieć 23 groźne psy

Włoskie media sugerują, że trener AC Milan, a w przeszłości znakomity pomocnik tego klubu, Gennaro Gattuso otrzymał dwa mecze na uratowanie posady. Pierwszy to niedzielne starcie z Sampdorią, w której występuje trio Polaków. - Nie interesuje mnie taktyka, chcę zobaczyć 23 groźne psy - stwierdził.

Gattuso znalazł się na krawędzi zwolnienia, bo - jak wielu trenerom przed nim - nie udało mu się sprawić, by mediolański zespół ponownie walczył o najwyższe cele. Ewentualna porażka z Sampdorią byłaby trzecią z rzędu po meczach z Interem w derbach miasta i Realem Betis w Lidze Europy. Znany z ciętego języka były krewki pomocnik wzywał swoich zawodników do poświęcenia w niedzielę.

- Nie interesuje mnie taktyka, chcę zobaczyć drużynę, która cierpi. Chcę zobaczyć 23 groźne psy, którą chcą pokazać swoją wartość - powiedział Gattuso.

40-letni Włoch przejął Milan w listopadzie ubiegłego roku i otrzymał w ten sposób szansę debiutu na ławce trenerskiej w zespole z Serie A. Wcześniejsze trenerskie doświadczenia Gattuso z seniorskimi zespołami nie były szczególnie okazałe. Zaczynał w FC Sion w 2013 roku, ale długo miejsca nie zagrzał. Równie krótko pracował później w Palermo i OFI Kreta. Najdłużej udało mu się prowadzić AC Pisa (2015-2017), skąd wrócił do Mediolanu, by przejąć rezerwy, aż dostał pod opiekę pierwszy zespół.

- Nie musimy cały czas rozmawiać o trenerze. Moim zadaniem jest osiąganie wyników. Nie powinniśmy skupiać się na rozmowie o tym, czy moja praca wisi na włosku. Nie jestem jeszcze martwy i pogrzebany, niektórzy z was muszą to zrozumieć. Przytrafiające się porażki bolą, ale ja wiem, jak dużo mogę jeszcze dać temu klubowi - przekonywał.

Milan po ośmiu meczach zajmuje w tabeli dwunaste miejsce i ma tyle samo punktów. Strata do podium wynosi siedem punktów, a przewaga nad strefą spadkową - sześć.

- Na pewno w tym momencie nie bawimy się za dobrze. Musimy odzyskać radość z gry w piłkę, z operowania nią i ganiania za rywalami. Sezon jest długi, jeśli poddamy się w październiku i zaczniemy szukać wymówek, to będzie jeszcze trudniej. Musimy z większym przekonaniem wierzyć w to, co robimy - podsumował Gennaro Gattuso.

W razie zwycięstwa Milan zrówna się punktami z piątą w tabeli Sampdorią, której barwy reprezentują Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki.

