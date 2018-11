Serie A: Genoa CFC - SSC Napoli "na żywo"

Genoa CFC z Krzysztofem Piątkiem w składzie mierzy się w sobotę z trzecią siłą Serie A, SSC Napoli. Na boisku od początku spotkania mamy trzech Polaków, bo w pierwszym składzie wybiegli też Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Aktualnie trwa druga połowa spotkania.

Ciężko wyobrazić sobie bardziej polskie starcie w Serie A w sezonie 2018/2019, niż starcie Genoi z Napoli, w którym od początku gra trzech reprezentantów Polski - Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. W sobotę trzecia drużyna Serie A przybyła do Genui, by zainkasować komplet punktów. Miejscowi, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej i zarazem ocalenie trenera, chcieli w sobotę sprawić niespodziankę na Stadio Luigi Ferraris.



Pierwszy kwadrans meczu toczył się pod dyktando gości, a już w 5. minucie okazję miał Zieliński, który był z boku bramki i wywalczył dla Napoli rzut rożny. Goście rozgrywali piłkę i szukali prowadzenia, a w 12. minucie Lorenzo Insigne mógł wpisać się na listę strzelców, jednak trafił tylko w słupek bramki gospodarzy. Ci atakowali nieśmiało, by nie rzec bojaźliwie, a jedyny w pierwszym kwadransie strzał oddał Piątek. Zrobił to jednak zbyt słabo i niecelnie, by akcja przyniosła jakiś efekt bramkowy.



W 19. minucie znów szczęścia próbował Zieliński, dostał podanie w pole karne, ale tym razem defensywa genueńczyków spisała się i Polak został zablokowany. W odpowiedzi Genoa odważnie zaatakowała na połowie gości, Romulo wrzucił piłkę na piąty metr, a tam Cristian Kouame wyszedł wysoko w powietrze i strzałem głową zdobył prowadzenie dla Genoi. Iworyjczyk, wespół z Krzysztofem Piątkiem, mocno angażowali defensywę Napoli i starali się podwyższyć na 2-0, co zmusiło faworyta do cofnięcia się na własną połowę. Pod bramką Genoi tylko jedną okazję miał Milik, ale został złapany na pozycji spalonej.



Do końca pierwszej odsłony Napoli szukało wyrównania. Bardzo blisko był Milik, który w 36. minucie dostał znakomite podanie i powinien otworzyć wynik. Andrei Radu popisał się jednak kapitalną interwencją, a nasz snajper znów nie zaprezentował zimnej krwi. Szybko chcieli skontrować miejscowi, zaskakująco głową strzelał Piątek, ale piłka powędrowała w środek bramki i wprost w ręce Cristiana Ospiny. Napoli nacierało, jeszcze strzelać próbowali Mario Rui i Zieliński, ale w końcu sędzia zaprosił drużyny do szatni.



Po zmianie stron Napoli od razu rzuciło się do ataku, a trener Carlo Ancelotti, który jeszcze w przerwie posłał zmienników na rozgrzewkę, od początku drugiej odsłony zdjął z murawy Milika i Zielińskiego, zastępując Polaków Driesem Mertensem i Faouzi Ghoulamem.



Genoa CFC - SSC Napoli 1-0 (1-0), trwa druga połowa meczu

Bramka: Cristian Kouame (21)