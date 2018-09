Serie A. Genoa FC - Chievo Werona 2-0. Szósty gol Krzysztofa Piątka

Nic dziwnego, że możliwość pozyskania tego piłkarza sonduje Barcelona. Krzysztof Piątek w piątym meczu w Serie A strzelił szóstego gola, a jego Genoa pokonała u siebie Chievo Werona 2-0 (0-0).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek: Walczę o miejsce w składzie. Wideo INTERIA.TV

Wydawało się, że Chievo jakimś cudem dotrwa do końca pierwszej połowy, kiedy Danko Lazović ściągnął na siebie trzech obrońców, po czym oddał piłkę wychwalanemu we Włoszech pod niebiosa Piątkowi. Były napastnik Cracovii nie przejął się w ogóle obecnością Luki Rossettiniego i Perparima Hetemaja i po prostu kopnął między nimi nie do obrony.

Reklama

Choć bramkarz Chievo Stefano Sorrentino doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Piątek od początku sezonu sieje postrach we Włoszech, na tak precyzyjne uderzenie nie mógł nic poradzić.

Chwilę po przerwie wynik spotkania ustalił drugi z napastników Genoi Goran Pandew, ale czwartkowe dzienniki znów będą pisały wyłącznie o 23-letnim napastniku z Dzierżoniowa. Krzysztof Piątek ma najlepszy start w Serie A od czasów Andrija Szewczenki, który w debiutanckim sezonie 1999/2000 strzelił pięć goli w czterech meczach. "Szewa" zdobył w tamtym sezonie 24 bramki i został królem strzelców...

Po 6. kolejce włoskiej ekstraklasy (a trzeba pamiętać, że Genoa ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Milanem) Krzysztof Piątek pozostaje samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Na zakładanie mu korony jest jeszcze dużo za wcześnie, ale lada dzień Piątek może sięgnąć po inny rekord. Do tej pory żadnemu polskiemu piłkarzowi w Serie A nie udało się strzelić w jednym sezonie więcej niż siedem goli. Zbigniew Boniek i Kamil Glik już przestali się łudzić, że uda im się obronić przed najgorętszym nazwiskiem w polskiej ostatnich tygodni.