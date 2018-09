Serie A. Giuseppe Marotta zapowiada odejście z Juventusu

To bardzo zaskakująca deklaracja. Giuseppe Marotta, który w kluczowy sposób przyczynił się do sukcesów Juventusu w ostatnich latach zapowiedział, że odchodzi z klubu.

Juventus poinformował o tym w specjalnym komunikacie. "Kadencja" Marotty kończy się 25 października i już wiadomo, że nie zostanie przedłużona. To o tyle ważne, że działacz wielokrotnych mistrzów Włoch ma w Turynie bardzo duże kompetencje. Nie tylko dyrektora sportowego, który ma kluczowe zdanie przy transferach, ale także człowieka mającego wiele do powiedzenia w sprawach administracyjnych.

Przypomnijmy, że Marotta przyszedł do Juventusu przed ośmioma lata, krótko przed tym, jak zaczęło się niepodzielne panowanie turyńczyków na włoskich boiskach. Drużyna w Piemontu wygrała w tym czasie siedem razy ligę włoską, czterokrotnie zapewniła sobie dublet oraz dwa razy grała w finale Ligi Mistrzów. To Marotta był również jednym z głównych architektów sprowadzenia Cristiana Ronalda do Serie A. "Nasze drogi się rozchodzą" - powiedział we włoskiej telewizji po zwycięstwie Juve z Napoli (3-1), zaprzeczając jednocześnie, że zamierza startować na szefa rodzimej federacji.

Zdjęcie Giuseppe Marotta / AFP

