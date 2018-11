Serie A. Hakan Calhanoglu na wylocie z AC Milan

Według dziennika "Tuttosport", dyrektor generalny sektora techniczno-sportowego AC Milan Leonardo coraz poważniej rozważa sprzedaż ofensywnego pomocnika Hakana Calhanoglu. Szkoleniowiec Gennaro Gattuso coraz częściej stosuje taktykę 4-4-2, w której nie ma miejsca dla Turka. Ponadto w klubie chcą zrobić miejsce dla kupionego z Flamengo Lucasa Paquety.

Calhanoglu trafił do AC Milan latem ubiegłego roku z Bayeru Leverkusen. Ówczesny właściciel "Rossonerich" Yonghong Li zapłacił za niego ponad 21 milionów euro. Choć turecki pomocnik na pewno nie zalicza się do najgorszych zakupów z poprzedniego okna transferowego, to jednak nie gra tak dobrze, jak w barwach "Aptekarzy".



Dość powiedzieć, że w obecnym sezonie zawodnik rozegrał jedenaście spotkań, w których nie strzelił żadnego gola i zanotował cztery asysty.

Według dziennika "Tuttosport", Leonardo rozważa sprzedaż Calhanoglu już w zimowym oknie transferowym. Nie dość, że piłkarz po zmianie systemu z 4-3-3 na 4-4-2 coraz rzadziej pojawia się w podstawowym składzie, to na dodatek klub już pozyskał Lucasa Paquetą. 21-letni Brazylijczyk został kupiony z Flamengo za 35 milionów euro i Leonardo wierzy, że będzie nowym Kaką.

Ponoć Calhanoglu szybko znajdzie nowego pracodawcę. Zainteresowanie jego pozyskaniem są RB Lipsk i Eintracht Frankfurt. Co więcej sam zawodnik również chętnie powróciłby do Bundesligi. 24-letni piłkarz został urodzony i dorastał w Niemczech.

