Serie A. Higuain i Mertens powrócą w najbliższej kolejce

Jak informują włoskie media napastnik AC Milan Gonzalo Higuain będzie do dyspozycji szkoleniowca Gennaro Gattuso i prawdopodobnie zagra w meczu ”Rossonerich” z Juventusem Turyn. Z kolei trener SSC Napoli Carlo Ancelotti potwierdził, że zdolny do gry jest Dries Mertens, co oznacza, że Arkadiusz Milik niekoniecznie wybiegnie w podstawowym składzie przeciwko Genoi.

Higuain doznał kontuzji pleców w ostatnim ligowym meczu z Udinese. Jeszcze w pierwszej połowie Argentyńczyk upadł na murawę, choć nie doszło do żadnego ostrego kontaktu z przeciwnikiem, a po chwili zakomunikował, że nie jest w stanie grać dalej. Z tego powodu nie wystąpił w spotkaniu ligowym Ligi Europy przeciwko Betisowi.

W piątek stacja SportMediaset poinformowała, że snajper wrócił już do treningów i będzie mógł wystąpić w hicie Serie A, w którym AC Milan podejmie Juventus. Niewykluczone, że Higuain wybiegnie w podstawowym składzie, albowiem jego współpraca z Patrickiem Cutrone układa się coraz lepiej. Co więcej, byłoby to pierwsze spotkanie Higuaina z byłymi kolegami z Turynu, odkąd latem zmienił pracodawcę.

Mertens też zagra, Milik na ławie

Wiadomo już, że sobotnim wyjazdowym meczu przeciwko Genoa CFC od pierwszej minuty zagra Dries Mertens. Piłkarz doznał urazu barku w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko PSG (1-1), jednak nie okazał się on na tyle poważny, by wyeliminować go z ligowej rywalizacji.

To zła wiadomość dla Arkadiusza Milika, który ostatnio regularnie pełni rolę rezerwowego i ma duże problemy ze skutecznością.

Z kolei nadal niezdolny do gry jest Simone Verdi, który będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego dopiero po przerwie na mecze reprezentacji.

