Serie A. Ibrahimović wróci do Milanu? Raiola: Zależy, jakie będą warunki

To byłby hit. Znany agent Mino Raiola, dbający m.in. o interesy Zlatana Ibrahimovicia dał do zrozumienia, że Szwed może jeszcze wrócić do Milanu, gdzie przeżywał wielkie chwile.

"Milan ma teraz poważnego właściciela (fundusz Elliot), więc wszystko zależy od warunków, jakie byłyby przedstawione. Zlatan nigdy nie domagał się żadnych gwarancji, że musi mieć miejsce w składzie. Takie rzeczy wypracowuje się na treningach. Natomiast jeśli będzie zmieniał klub, to Milan jest zawsze pierwszym wyborem" - powiedział Raiola w rozmowie z telewizją Rai Sport.

Ibrahimović gra obecnie w Los Angeles Galaxy i mimo skończonych właśnie 37 lat nadal zadziwia skutecznością. Natomiast ekipę z Mediolanu trenuje jego dobry znajomy Gennaro Gattuso, z którym przed kilkoma laty wspólnie występowali na boisku.

Przy okazji Raiola mówił też o możliwych transferach innych gwiazd, które ma w swojej "stajni". Jego zdaniem, Paul Pogba nie jest obecnie na sprzedaż, zaś Mario Balotelli odrzucił intratną propozycję z Chin i zimą też raczej nie będzie odchodził z Nicei.

Zdjęcie Zlatan wróci do Włoch? / AFP