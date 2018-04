Serie A: Inter - Juventus 2-3 w 35. kolejce

Co za mecz, co za emocje! Po pierwszej połowie grający w osłabieniu Inter Mediolan przegrywał z Juventusem 0-1, by w drugiej odsłonie zdobyć dwie bramki i wyjść na prowadzenie. Jednak końcówka spotkania należała do bezlitosnej "Starej Damy" – gol Gonzalo Higuaina strzelony w 89. minucie zapewnił triumf 3-2 ekipie gości. Tym samym Juventus ma cztery punkty przewagi nad SSC Napoli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co łączy Juventus i Bayern z mistrzem Andory? Eurosport

Zajmujący 5. miejsce w tabeli Inter nie mógł sobie pozwolić na porażkę z odwiecznym rywalem z Turynu. Podopieczni Luciano Spallettiego przed tą kolejką mieli punkt mniej od Romy i Lazio, a cel się nie zmienił – powrót do Ligi Mistrzów. Porażka mogła bezpowrotnie przekreślić ich szanse na pozycję w pierwszej czwórce. Z drugiej strony Juventus także nie mógł przegrać – SSC Napoli również ma tylko punkt straty i czeka na każde potknięcie "Starej Damy". Neapolitańczycy swój mecz z Fiorentiną rozegrają w niedzielę.

Reklama

Pierwsza połowa to prawdziwa katastrofa dla "Nerazzurrich". Piłkarze Spallettiego wyszli na murawę zdenerwowani i wyraźnie przejęci stawką spotkania, dzięki czemu goście stworzyli sobie kilka sytuacji. Drugą z nich goście wykorzystali już w 13. minucie, gdy zagubiona defensywa Interu nie zdołała zastopować Douglasa Costy, który przyjął piłkę i momentalnie huknął lewą nogą obok bezradnego Samira Handanovicia.

Co więcej w 18. minucie po wideoweryfikacji z boiska słusznie za czerwoną kartkę wyleciał Matias Vecino. Urugwajczyk celowo nadepnął na nogę Mario Mandżukicia. Od tego momentu na murawie zrobiło się nerwowo i nie brakowało ostrych starć.

Zdecydowanie mniej było dobrego futbolu. Juventus kontrolował wydarzenia na boisku, ale nie forsował tempa. Grający w osłabieniu Inter nie potrafił przeprowadzić składnej akcji, a najlepszą okazję miał Antonio Candreva, który oddał potężny strzał z ponad 35 metrów i piłka nieznacznie minęła bramkę Gianluigiego Buffona.

Juventus trafił do siatki w 5. minucie doliczonego czasu gry. Jednak sędzia słusznie nie uznał bramki Blaise Matuidiego – Francuz był na spalonym. Po raz kolejny w tym spotkaniu kluczowy okazał się VAR.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn zmierzy się z gwiazdami MLS. Wideo Eurosport

W drugiej połowie na murawie zameldował się zupełnie inny Inter. Gospodarze zaczęli grać odważnie i przede wszystkim konsekwentnie. Większość akcji przeprowadzali lewą stroną, gdzie biegał Ivan Periszić, którego próbował upilnować mający na koncie żółtą kartkę Juan Cuadrado. Tymczasem Juventus stanął.

W 52. minucie Joao Cancelo dośrodkował z prawej strony z rzutu wolnego, a Mauro Icardi uciekł obrońcy i uderzeniem głową pokonał Buffona. San Siro eksplodowało z radości. O żadnym spalonym nie było mowy.

Na tym nie koniec. W 65. minucie Inter wyszedł na prowadzenie. Tym razem na wielkie brawa zasłużył Periszić, który nie odpuścił, poradził sobie z Cuadrado i podał wzdłuż linii pola karnego, gdzie fatalnie interweniował Andrea Barzagli, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Ten wynik był sprawiedliwy, albowiem chwilę wcześniej za długą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę powinien wylecieć Miralem Pjanić, ale nie dość, że został na murawie, to na dodatek "żółtko" otrzymał Danilo D'Ambrosio.

Gdy wydawało się, że Inter wywalczy trzy punkty, doszło do "przebudzenia mocy" w ekipie Juventusu. Najpierw Cuadrado przedarł się w pole karne i oddał strzał, a piłka odbiła się od klatki piersiowej Milana Skriniara i przekroczyła linię. Remis? Nic z tych rzeczy. W 89. minucie decydujący cios zadał Gonzalo Higuain, który wykorzystał dośrodkowanie Paulo Dybali i skutecznie uderzył głową.

W tym momencie na murawie nie było już Icardiego, który siedząc na ławce cisnął bidonem o ziemię. Bez niego mediolańczycy nie byli w stanie po raz kolejny odwrócić losów spotkania. Wielka noc Juventusu.

Inter Mediolan – Juventus 2-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Douglas Costa (13.), 1-1 Icardi (52.), 2-1 Barzagli (samobójcza, 65.), 2-2 Skriniar (samobój, 87.), 2-3 Higuain (89.)

po