Prezydent Genoa CFC Enrico Preziosi poinformował, że szkoleniowiec Ivan Jurić poprowadzi zespół także w kolejnym spotkaniu – derbowym meczu z Sampdorią. Jego zdaniem trener nie ponosi winy za błędy indywidualne piłkarzy, dlatego na razie pozostanie na stanowisku. Snajperem Genoi jest Krzysztof Piątek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bereszyński przed dwumeczem z Czechami i Portugalią. Wideo INTERIA.TV

Włoskie media w ciągu ostatnich dni prześcigały się w informacjach dotyczących następcy trenera Ivana Juricia. Mówiło się m.in. o Claudio Ranierim, Cesare Prandellim i Igorze Tudorze. Ostatni z wymienionych miał nawet osiągnąć porozumienie z prezydentem Genoi Enrico Preziosim. Jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym meczu ligowym z Sampdorią zespół ponownie poprowadzi Jurić.

Reklama

- Jurić nadal trenuje, nic się nie zmieniło. Oczywiście, wszyscy trenerzy są powiązani z wynikami, jakie osiągają prowadzone przez nich zespołu, a derbowy mecz z Sampdorią jest dla nas bardzo ważny – powiedział Preziosi dając do zrozumienia, że po spotkaniu sytuacja Chorwata może się zmienić.

- Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to do przegranego meczu z Interem Mediolan (0-5), w którym powinniśmy zaprezentować się zdecydowanie lepiej. Poza tym to nie jest wina Juricia, kiedy bramkarz popełnia błąd w ostatniej minucie meczu lub ktoś strzela samobójczego gola – podkreślił.

- Sądzę, że styl gry jest dobry, a Jurić doskonale wie, że potrzebujemy zwycięstw. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i zda test w postaci meczu z Sampdorią – dodał.

W czterech meczach pod wodzą Juricia Genoa nie zdołała odnieść zwycięstwa. Ponadto, odkąd Chorwat zasiada na ławce rezerwowych do siatki przestał trafiać Krzysztof Piątek. Gdy trenerem był Davide Ballardini Polak strzelił dziewięć goli w siedmiu meczach Serie A.

Mecz Genoa CFC – Sampdoria Genua odbędzie się 25 listopada.



Zdjęcie Ivan Jurić / SID

po