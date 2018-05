Serie A. Jeszcze pięć drużyn może spaść do Serie B

Chievo Werona, Udinese, Cagliari, SPAL lub Crotone - na trzeciego spadkowicza z Serie A musimy poczekać do ostatniej kolejki. W niedzielę utrzymała się Bolonia, która... przegrała trzeci mecz z rzędu.

Do tej pory do Serie B spadły Benevento kontuzjowanego od kilku tygodni Guilherme i oraz Verona. O trzecie miejsce premiowane spadkiem "walczy" jeszcze pięć zespołów. Mimo porażki u siebie z Chievo Werona 1:2 mogą odetchnąć kibice Bolonii. Nad strefą spadkową zespół Roberto Donadoniego ma cztery punkty przewagi, toteż żadne siły nie stracą go do niższej klasy rozgrywkowej.

Emocji w przyszłą niedzielę będzie jednak co niemiara, bowiem 14. w tabeli Chievo i 18. Crotone dzielą zaledwie dwa punkty.

Chievo ma dobrą pozycję wyjściową, ale piłkarze z Werony musieli mocno się natrudzić. W Bolonii jako pierwsi stracili gola, jednak po przerwie odpowiedzieli trafieniami Emanuele Giaccheriniego i Roberto Inglese. W być może najważniejszym zwycięstwie w sezonie większej roli nie odegrali Polacy. Mariusz Stępiński wszedł w 83. minucie, kiedy wynik był już ustalony, natomiast Paweł Jaroszyński całe spotkanie przesiedział na ławce.

Serie meczów bez zwycięstwa w niedzielę zgodnie przerwały na wyjeździe Udinese (1:0 z Veroną) i Cagliari (1:0 z Fiorentiną).

Tuż nad kreską znajduje się SPAL Thiago Cionka i Bartosza Salamona. Zespół z Ferrary prowadził z grającym o pietruszkę Torino 1:0, jednak opadł z sił w drugiej połowie i ostatecznie przegrał 1:2. SPAL stracił zwycięstwo, a przy okazji Thiago Cionka, który został upomniany żółtkiem i w ostatniej kolejce będzie pauzował za kartki.

Tyle samo punktów co SPAL ma Crotone, które przegrywa z zespołem reprezentantów Polski bilansem meczów bezpośrednich (1:1 i 2:3). Piłkarzom ze Stadio Ezio Scida zabrakło kilku minut, by u siebie dowieźć zwycięstwo z Lazio. Walczących o Ligę Mistrzów gości w 84. minucie uratował Sergej Milinković-Savić.

W ostatniej kolejce, która zostanie rozegrana w następną niedzielę, z potencjalnych spadkowiczów najcięższe zadanie czeka 18. w tabeli Crotone, najłatwiejsze Chievo Jaroszyńskiego i Stępińskiego: SPAL - Sampdoria, Udinese - Bologna, Cagliari - Atalanta, Napoli - Crotone i Chievo Werona - Benevento.

Zdjęcie Roberto Inglese /LaPresse





Popołudniowe wyniki 37. kolejki Serie A:

Bologna - Chievo Werona 1:2 (1:0)

Crotone - Lazio 2:2 (1:1)

Fiorentina - Cagliari 0:1 (0:1)

Torino - SPAL 2:1 (0:1)

Werona - Udinese 0:1 (0:1)