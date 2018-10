Serie A. Juventus - Genoa. Piątek, Szczęsny i Ronaldo w akcji. Na żywo

Juventus, z Wojciechem Szczęsnym i Cristianem Ronaldem w składzie, gra z Genoa CFC, z niesamowicie skutecznym Krzysztofem Piątkiem, w 9. kolejce Serie A. Sprawdzaj wynik na żywo w eurosport.interia.pl.

Mecz Juventus - Genoa od wielu dni zapowiadany był we Włoszech jako pojedynek CR7 kontra Piątek.



Portugalczyk i Polak latem trafili do Serie A. Gwiazdor Juve przed tą kolejką miał na koncie cztery bramki, a Polak aż dziewięć. Jest liderem listy strzelców ligi włoskiej.



W sobotnim meczu Ronaldo od początku szalał pod bramką rywali i już w 18. minucie ucieszył fanów Juventusu. Po akcji Cancela odbita piłka trafiła do Ronalda, a ten z bliska posłał ją do siatki pod nogami interweniującego ofiarnie... Piątka, który akurat znalazł się we własnym polu karnym.

Polak popełnił błąd w tej akcji, bo nie wyszedł do przodu wraz z kolegami i złamał linię spalonego, co wykorzystali gospodarze.

W 53. minucie Piątek sprawdził Szczęsnego chytrym strzałem zza pola karnego, ale bramkarz reprezentacji Polski zdołał sparować piłkę na rzut rożny. Chwilę później Piątek doszedł do dośrodkowania z lewej strony, ale w trudnej sytuacji nie trafił czysto głową.

Po przerwie goście grali nieco odważniej i w 68. minucie doprowadzili do remisu. Kapitalnie główkował Daniel Bessa po dośrodkowaniu z prawej strony Christiana Kouame. Piłkarze Juve byli w tej sytuacji zdezorientowani, by myśleli, że piłka wyszła za linię końcową, tymczasem przejął ją Kouame i precyzyjnie dośrodkował.



Juventus - Genoa 1-1 (1-0) trwa II połowa



Bramka: 1-0 Cristiano Ronaldo (18.), 1-1 Daniel Bessa (68.)

Zdjęcie Krzysztof Piątek (z lewej) i Cristiano Ronaldo przed meczem / AFP

Zdjęcie Cristiano Ronaldo szybko ucieszył fanów Juventusu / AFP

