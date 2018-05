Serie A. Juventus już szuka konkurenta dla Szczęsnego

Wojciech Szczęsny nie może spać spokojnie. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy karierę zakończy obecna jedynka w bramce Juventusu Gianluigi Buffon, a "Stara Duma" już rozgląda się za kolejnym konkurentem dla reprezentanta Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gianluigi Buffon jak Zinedine Zidane. Wideo Eurosport

Szczęsny przychodził do Juventusu z obietnicą przejęcia numeru 1 od sezonu 2018/19, jednak Buffon wciąż nie podjął decyzji o swojej przyszłości. Wygląda jednak na to, że turyńczycy chcą się zabezpieczyć na każdą okoliczność i nieustannie pracują nad wzmocnieniem konkurencji wśród bramkarzy.

Reklama

Nowy cel transferowy Juventusu ujawnił prezydent Genoi Enrico Preziosi. Według niego "Stara Dama" jest mocno zainteresowana pozyskaniem w najbliższym okienku Mattii Perina. 25-letni bramkarz jest wyróżniającym się bramkarzem w Serie A. W tym sezonie w 36 meczach puścił 40 goli, w dużej mierze przyczyniając się do tego, że Genoa zajmuje bezpieczne miejsce w środku stawki.

- To prawda, że przy okazji naszego ostatniego meczu w Rzymie Marotta zatrzymał mnie i powiedział, że musimy porozmawiać o Mattii - zdradził Enrico Preziosi.

- Teraz czekam na telefon, żebyśmy mogli zasiąść do negocjacji. Miałby zostać numerem 2 w Juve? Tego nie wiem, ale to tak dobry bramkarz, że byłoby szkoda. Tak czy inaczej Juve, tak jak inni, musi się pospieszyć, ponieważ Napoli też go chce i negocjacje mogą się wkrótce zacząć - zaznaczył prezydent Genoi.