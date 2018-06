Serie A. Juventus pozyska reprezentanta Niemiec

Emre Can uzgodnił warunki czteroletniego kontraktu z Juventusem – poinformował serwis goal.com. Reprezentant Niemiec w przyszłym tygodniu przejdzie testy medyczne. Piłkarzowi Liverpoolu w lipcu wygaśnie kontrakt z angielskim klubem, a we Włoszech będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości 5 mln euro za sezon.

O transferze Cana do Juve spekulowano już od dawna.

- Jesteśmy optymistami. Sądzę, że negocjacje zakończą się pozytywnie – poinformował już jakiś czas temu dyrektor „Starej Damy” Beppe Marotta. – Mam nadzieję, że uda nam się ogłosić jego pozyskanie po finale Ligi Mistrzów – dodał.

Can jest wychowankiem m.in. Bayernu Monachium. Tam jednak nie mógł liczyć na częste występy i dlatego w 2013 roku przeniósł się do Bayeru Leverkusen. Tam spędził jednak tylko sezon. Po roku kupił go bowiem Liverpool, ówczesny wicemistrz Anglii, za 12 mln euro.

17 marca w meczu z Watford nabawił się kontuzji pleców, która wyeliminowała go z gry niemal do końca sezonu (pojawił się dopiero w roli zmiennika w finale Ligi Mistrzów). W tej sytuacji nie mógł nawet marzyć o znalezieniu się w kadrze na mistrzostwa świata.

W reprezentacji Niemiec od 2015 roku Can rozegrał dotąd 20 meczów, strzelając jednego gola.