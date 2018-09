Serie A. Juventus - Sassuolo 2-1. Premierowy dublet Ronaldo

W końcu stało się! Cristiano Ronaldo strzelił premierowego gola w Serie A, a nawet więcej. Dwie bramki Portugalczyka pozwoliły Juventusowi wygrać z Sassuolo w 4. kolejce 2-1 (0-0). W doliczonym czasie gry honorowe trafienie dla gości zanotował Babacar. W bramce "Juve" wystąpił Wojciech Szczęsny.

Wiadomo było, że to tylko kwestia czasu, gdy Cristiano Ronaldo strzeli pierwszego gola na włoskich boiskach. Passa bez trafienia trwała 344 minuty (licząc doliczony czas gry w trzech poprzednich spotkaniach). Do zdobycia premierowej bramki w Serie A portugalski gwiazdor potrzebował oddać 27 strzałów. W poprzednim sezonie LaLiga przed otwarciem wyniku strzeleckiego oddał 28 strzałów.

Między słupkami bramki "Bianconerich" znalazł się tradycyjnie Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski bronił pewnie. W 22. minucie powstrzymał strzał głową Gianmarco Ferrarego. Oba zespoły miały swoje szanse, ale na przerwę piłkarze schodzili przy bezbramkowym remisie.

Pięć minut po przerwie Portugalczyk dopadł do bezpańskiej piłki i trafił do pustej bramki. W 65. minucie modelową kontrę wyprowadzili gospodarze. Emre Can podał do CR7, który przy biernej postawie defensywy nie miał problemu z pokonaniem Andrei Consiglego.

Dziesięć minut później znów na wysokości zadania stanął Szczęsny po strzale Alfreda Duncana. W 77. minucie hat tricka mógł skompletować Ronaldo, ale spudłował z bliskiej odległości. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w doliczonym czasie gry, po strzale głową Babacara. W tej sytuacji nie miał szans polski bramkarz "Starej Damy". Spotkania nie dokończył rezerwowy Douglas Costa, który najpierw brutalnie faulował Federico Di Francesco łokciem, a następnie jeszcze go opluł. Brazylijczyk dostał czerwoną kartkę.

Po 4 kolejkach podopieczni Massimiliano Allegriego mają komplet punktów i prowadzą w Serie A.

Juventus Turyn - Sassuolo 2-1 (0-0)

Bramki: Ronaldo (50., 65.) - Babacar (90.)

