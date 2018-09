Serie A. Krzysztof Piątek ukarany za "nurkowanie"

Strzela jak na zawołanie, bije rekordy i jest łączony z coraz potężniejszymi klubami – obecny sezon układa się dla Krzysztofa Piątka znakomicie. Jednak tym razem polski napastnik znalazł się we włoskich mediach z innego powodu – zawodnik został ukarany przez komisję ligi za próbę wymuszenia rzutu karnego w spotkaniu z Chievo Werona.

Pięć spotkań, sześć goli i pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców Serie A – takie liczby muszą robić wrażenie. Dlatego nie dziwi, że Krzysztof Piątek znajduje się w kręgu zainteresowań m.in. Borussii Dortmund. Jeśli Polak utrzyma wysoką dyspozycję to po sezonie Genoa nie będzie w stanie go zatrzymać. Jednak napastnik nadal się uczy i zdarzają mu się błędy, co nie uszło uwadze Lega Serie A.

Komisja Ligi nałożyła na zawodnika karę grzywny w wysokości dwa tysięcy euro. Powód? Próba wymuszenia rzutu karnego w meczu z Chievo (2-0). Na szczęście piłkarz nie dostał kary zawieszenia i będzie mógł zagrać w kolejnym spotkaniu. Rywal do powiększania bramkowego dorobku jest wymarzony – Genoa zmierzy się na wyjeździe z zajmującym przedostatnie miejsce w tabeli Frosinone.

23-letni Piątek przeszedł do Genoi z Cracovii w letnim oknie transferowym. Zawodnik kosztował 4,5 miliona euro. Już teraz nie brakuje głosów, że włoski klub będzie mógł go sprzedać przynajmniej za trzykrotnie większe pieniądze.

