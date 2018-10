Serie A. Krzysztof Piątek uzgodnił warunki kontraktu z AS Roma?

Stacja Sportmediaset oraz serwis Calciomercato informują, że przedstawiciel Krzysztofa Piątka doszedł do porozumienia z AS Roma w sprawie kontraktu indywidualnego. Jednak do transferu jeszcze daleka droga, bo obecny klub Polaka chce go zatrzymać do końca sezonu, a ponadto nie puści go za mniej niż 60 milionów euro.

Dzień w dzień europejskie media rozpisują się o przyszłości Krzysztofa Piątka. Mówiło się o zainteresowaniu ze strony m.in. Barcelony, Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Juventusu. Teraz do akcji wkroczyła stacja Sportmediaset, która twierdzi, że agent zawodnika uzgodnił warunki indywidualnej umowy z AS Roma.

Ponoć w Rzymie poszukują godnego następcy 32-letniego Edina Dżeko. Wprawdzie kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2020 roku, ale dyrektor sportowy "Giallorossich" Monchi stara się odmłodzić skład i pozyskanie byłego snajpera Cracovii jest logicznym rozwiązaniem.

Nie wiadomo, na jaki kontrakt może liczyć Polak oraz jak bardzo podskoczyłyby jego zarobki. Natomiast wiadomo, że prezes Genoa CFC Enrico Preziosi na każdym kroku podkreśla, że nie sprzeda Piątka w zimowym oknie transferowym. Włoch doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli napastnik utrzyma skuteczność, to będzie mógł go sprzedać przynajmniej za 60 milionów euro.

Kontrakt Piątka z Genoą obowiązuje do czerwca 2022 roku. Zawodnik dołączył do klubu latem z Cracovii. Kosztował 4,5 miliona euro.

