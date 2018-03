Serie A. Kwadwo Asamoah przejdzie z Juventusu do Interu

Jak informują włoskie media Inter Mediolan doszedł do porozumienia z lewym pomocnikiem Juventusu Turyn Kwadwo Asamoah. Ghańczyk ma przenisieć się na San Siro po zakończeniu obecnego sezonu na zasadzie wolnego transferu i walczyć o miejsce na lewej stronie defensywy. Piłkarzem interesował się również Galatasaray.

Dziennik ”Tuttosport” kilka dni temu poinformował, że Asamoah jest zły na włodarzy Juventusu, którzy nie przedstawili mu propozycji nowego kontraktu. Piłkarz uznał, że skoro w Turynie zwlekają z ofertą, to wysłucha innych klubów. Coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik już wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie.

Według ostatnich doniesnień pięciokrotny mistrz Włoch podpisze kontrakt z Interem Mediolan, do którego trafi na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe nową destyjację Ghańczyka miał potwierdzić szkoleniowiec Galatasaray Fatih Terim. Klub ze Stambułu także był zaintereswowany sprowadzeniem Asamoaha.

- Asamoah przejdzie do was latem, chcemy wam odpłacić za wasze zrozumienie w styczniu w sprawie Yuto – powiedział ponoć Terim wiceprezydentowi Interu Javierowi Zanettiemu.

O co dokładnie chodzi? W styczniu Inter zgodził się wypożyczyć do Galatasaray innego lewego obrońcę Yuto Nagatomo. W umowie nie było prawa pierwokupu. Jednak ponieważ ”Galata” zgodziła się zrezygnować z negocjacji z piłkarzem Juventusu, to Japończyk prawdopodobnie przeniesie się do Stambułu na zasadzie transferu definitywnego.

W obecnym sezonie Asamoah rozegrał 16 spotkań, w których zanotował jedną asystę.

