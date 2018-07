Serie A. Lautaro Martinez oficjalnie w Interze Mediolan

Zgodnie z oczekiwaniami i doniesieniami mediów argentyński napastnik Lautaro Martinez został piłkarzem Interu Mediolan. ”Nerazzurri” zapłacili za 20-letniego snajpera 23 miliony euro.

Inter Mediolan od dawna poszukiwał zawodnika, który mógłby partnerować Mauro Icardiemu bądź zastępować go w mniej ważnych spotkaniach. Nie sprawdził się Eder, który zdecydowanie lepiej spisywał się w reprezentacji Włoch, natomiast Andrea Pinamonti to nie ten kaliber zawodnika, by grać w pierwszym składzie ”Nerazzurrich”.

W końcu się udało. Pod koniec kwietnia rozpoczęto rozmowy z argentyńskim Racing Club w sprawie Lautaro Martineza i teraz 20-letni napastnik oficjalnie dołączył do Interu. Martinez podpisał z klubem pięcioletni kontrakt i ma zarabiać około 1,5 miliona euro za sezon. Nie wiadomo, czy w umowie znalazła się klauzula odstępnego. Inter przeznaczył na zakup snajpera 23 miliony euro.

W jego zakontraktowaniu bardzo pomógł Diego Milito, który w przeszłości przywdziewał koszulę czarno-niebieskich, a obecnie jest pracownikiem Racing Club. To właśnie Martinez zmienił Milito w jego ostatnim meczu w karierze. Od tamtej pory rozegrał 58 spotkań i strzelił 26 goli.

Martinez, podobnie jak Icardi, znalazł się w szerokiej kadrze Argentyny na mistrzostwa świata w Rosji. Ostatecznie selekcjoner Jorge Sampaoli nie powołał piłkarza. W kadrze rozegrał jedno spotkanie.