Serie A. Lazio Rzym - Inter Mediolan 0-3 w w 10. kolejce

Piłkarze Interu Mediolan wygrali kolejny mecz w Serie A. Tym razem zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego pokonał na Stadio Olimpico w Rzymie Lazio 3-0 (2-0) i dzięki temu awansował na drugie miejsce w tabeli. Dwie bramki dla triumfatorów zdobył kapitan Mauro Icardi, który dołączył do grona piłkarzy goniących Krzysztofa Piątka w klasyfikacji strzelców.

Choć w ubiegłym tygodniu passa siedmiu zwycięstw z rzędu została przerwana przez Barcelonę, to w Serie A Inter Mediolan nadal nie zwalnia tempa. W poniedziałkowy wieczór ”Nerazzurri” pewnie pokonali na wyjeździe Lazio Rzym. Tym samym gospodarze nie zdołali się zrewanżować za porażkę z ostatniego spotkania poprzedniego sezonu, która była równoznaczna z brakiem gry w Lidze Mistrzów.

Inter Mediolan od początku spotkania był zespołem lepszym. Podopieczni Luciano Spalletiego oddali kilka strzałów na bramkę Thomasa Strakoshy, ale za każdym razem górą był albański golkiper. Wszystko zmieniło się w 28. minucie. Wówczas po wrzutce w pole karne z piłką minął się Ivan Periszić, ale ta odbiła się od jednego z obrońców Lazio i spadła wprost pod nogi Mauro Icardiego, który trafił do siatki z bliskiej odległości.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy bramkę na 2-0 dla przyjezdnych zdobył Marcelo Brozović. Tym razem piłka została wybita przed pole karne, a Chorwat miał dużo czasu i miejsca, by przymierzyć i popisać się technicznym strzałem.

W drugiej części spotkania to nadal Inter był stroną przeważającą. Tymczasem podopieczni Simone Inzaghiego mieli problem ze skonstruowaniem składnej akcji i regularnie mylili się w defensywie. Co więcej, gdy już pojawiała się szansa, by strzelić gola, to brakowało precyzji – zwłaszcza Ciro Immobile miał tego dnia mocno rozregulowany celownik.

W 70. minucie swojego drugą bramkę zdobył Icardi. Tym razem Argentyńczyk wykorzystał podanie Borji Valero, nawinął jednego z obrońców i umieścił piłkę w siatce tuż przy słupku. Warto podkreślić, że kapitan Interu dołączył do grona piłkarzy, którzy gonią Krzysztofa Piątka w klasyfikacji strzelców. Na ten moment Icardi, Immobile i Lorenzo Insigne mają po sześć goli, drugi jest Cristiano Ronaldo z dorobkiem siedmiu bramek, a Piątek prowadzi z dziewięcioma golami na koncie.

Dzięki szóstej ligowej wygranej z rzędu Inter awansował na drugie miejsce w tabeli Serie A kosztem SSC Napoli – ”Nerazzurri” mają lepszy bilans bramkowy. Do prowadzącego Juventusu zespół Spallettiego traci sześć punktów. Lazio mimo porażki utrzymało czwartą pozycję.

Lazio Rzym – Inter Mediolan 0-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Icardi (28.), 0-2 Brozović (41.), 0-3 Icardi (70.).

Zdjęcie Radość piłkarzy Interu / Getty Images

