Serie A. Łukasz Skorupski podpisał kontrakt z Bologną FC

Łukasz Skorupski przeszedł z AS Roma do Bologna FC. Kontrakt bramkarza reprezentacji Polski będzie obowiązywał do końca czerwca 2023 roku.

W poprzednim sezonie Skorupski wystąpił tylko w dwóch meczach Romy, będą zmiennikiem Alissona Beckera. Brak regularnej gry oraz drobny uraz zadecydowały o tym, że mimo regularnych powołań, Skorupski nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata.

Dziś klub z Bolonii oficjalnie poinformował o pozyskaniu Polaka. Bramkarz podpisał z klubem pięcioletni kontrakt. Według włoskich mediów w ramach rozliczenia za transfer w przeciwną stronę powędruje 34-letni bramkarz Antonio Mirante, dotychczasowy kapitan Bolonii.

Poprzedni sezon nowy klub Skorupskiego zakończył na 15. miejscu w tabeli.

W sumie 27-letni golkiper zagrał w 16 meczach Romy. W przeszłości był także zawodnikiem Empoli FC i Górnika Zabrze. Ma na koncie dwa występy w reprezentacji Polski.

WG

