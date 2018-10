Serie A. Marek Hamszik może dziś wyrównać rekord Napoli

W niedzielę o godz. 20:30 Napoli, w hicie Serie A, podejmie Romę. Spotkanie może być wyjątkowe dla Marka Hamszika, który stoi przed szansą wyrównania rekordu klubu z Neapolu.

Jeśli choćby na minutę Hamszik pojawi się w tym meczu na boisku, wyrówna klubowy rekord liczby występów w barwach Napoli. Na razie samodzielnym liderem pod tym względem jest Giuseppe Bruscolotti. Były prawy obrońca, w latach 1972-1988, wystąpił, licząc wszystkie rozgrywki, w 511 spotkaniach "Gli Azzurri". Teraz przed szansą doścignięcia Bruscolottiego stoi 31-letni Słowak.

Hamszik to już teraz prawdziwa legenda klubu ze Stadio San Paolo. Do Neapolu trafił w 2007 roku z Brescii. Z miejsca stał się jednym z ważniejszych zawodników w składzie. Obecnie do niego należy również rekord największej liczby bramek zdobytych we wszystkich rozgrywkach. Słowak strzelił do tej pory 120 goli i za jego plecami jest choćby Diego Maradona (115). Licząc tylko Serie A, Hamszika wyprzedza natomiast Attila Sallustro, który w meczach ligowych strzelił 106 goli (przy 100 Hamszika).

Po dziewięciu rozegranych meczach tego sezonu Napoli zajmuje drugie miejsce w tabeli. Roma jest na siódmej pozycji.