Serie A. Maurizio Sarri nie pójdzie na wojnę z Napoli

Maurizio Sarri, do niedawna szkoleniowiec Napoli, nie będzie drogą sądową szukać możliwości rozwiązania z neapolitańskim klubem wciąż obowiązującej umowy - poinformował dziennik „Il Mattino”. Niedawno takie rozwiązanie sugerowały angielskie media. Zatrudnieniem Sarriego była bowiem zainteresowana Chelsea.

Sytuacja Sarriego jest niecodzienna. Włoch nie jest już trenerem Napoli, zastąpił go rodak Carlo Ancelotti, ale jego umowa wciąż obowiązuje i normalnie otrzymuje pensję.

Na brak zainteresowania ze strony innych klubów włoski trener nie może narzekać. W rzeczywistości chciałaby go Chelsea. Problem w tym, że prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis nie chciał opuścić ceny wynikającej z klauzuli odstępnego w wysokości 8 mln euro. „The Blues” poinformowali Sarriego, że to zbyt wysoka kwota, w szczególności, że sami muszą wypłacić odszkodowanie za zwolnienie sztabu szkoleniowego obecnego trenera Antonia Conte. Jeśli wierzyć prasie na Wyspach, to koszt ponad 10 mln euro.

Żeby sytuacja było bardziej skomplikowana, klauzula obowiązywała tylko do 31 maja. Sarri rozważał walkę o rozwiązanie kontraktu na drodze sądowej lub w FIFA, ale jak podał „Il Mattino” spróbuje polubownie dogadać się z De Laurentiisem, co może być jednak trudne. Szef Napoli zapowiedział w „Corriere dello Sport”, że nie zamierza nikomu „dawać rabatów”.

59-latek, który w Neapolu pracował przez trzy sezony, ma według „Il Mattino” żal do pracodawcy, że tak szybko poinformował o zmianie na ławce, co wywołało nieporozumienia z innymi potencjalnymi klubami, do jakich mógł trafić. Piłkarze mieli natomiast wysyłać wiadomości do trenera z pytaniami o jego przyszłość, ale Sarri postanowił nie dzielić szczegółami z byłymi podopiecznymi i jego telefon pozostaje bez odpowiedzi - wynika z relacji gazety.

