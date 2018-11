Serie A. Milan - Juventus 0-2. Szczęsny obronił karnego

Cristiano Ronaldo strzelił swojego pierwszego gola w historii występów na San Siro, a jego Juventus Turyn wygrał w spotkaniu 12. kolejki Serie A z AC Milan 2-0 (1-0). Jeszcze w pierwszej połowie gospodarze mogli wyrównać na 1-1, ale rzut karny wykonywany przez Gonzalo Higuaina znakomicie obronił Wojciech Szczęsny.

AC Milan, który zanotował trzy zwycięstwa z rzędu w Serie A podejmował mistrza Włoch Juventus Turyn. Najważniejszą informacją dotyczącą gospodarzy była obecność Gonzalo Higuaina, który ucierpiał w ostatnim meczu ligowym z Udinese. Tym razem Argentyńczyk wybiegł w podstawowym składzie z jednym zamiarem - strzelić gola swojemu byłemu klubowi, który pozbył się go bez żalu, gdy stało się jasne, że pozyska Cristiano Ronaldo.

Zanim spotkanie rozpoczęło się na dobre goście prowadzili już 1-0. Alex Sandro popędził lewą stroną boiska i dośrodkował w pole karne, gdzie najwyżej wyskoczył Mario Mandzukić, który mocnym strzałem głową pokonał Gianluigiego Donnarummę. Co więcej, chwilę później Chorwat mógł podwyższyć prowadzenie "Starej Damy", ale tym razem zdołał go uprzedzić Alessio Romagnoli.

Przewaga Juventusu nie podlegała dyskusji. Podopieczni Massimiliano Allegriego kontrolowali mecz - gospodarze praktycznie nie mogli im zagrozić i byli zmuszeni do szukania szczęścia w strzałach z dystansu. Najbliżej powodzenia był Suso, który uderzył w światło bramki, ale Wojciech Szczęsny nie dał się zaskoczyć. Jak się zresztą później okazało, Polak był bohaterem pierwszej połowy.

W 38. minucie Mehdi Benatia zagrał ręką w polu karnym Juventusu. Sędzia skorzystał z VAR-u i podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł do tej pory mało widoczny Higuain. Argentyński napastnik uderzył w lewy dolny róg, ale Szczęsny znakomicie odczytał jego intencje i sparował piłkę na słupek, dzięki czemu przyjezdni zachowali czyste konto.

W drugiej części meczu nadal to Juventus był zespołem, który dyktował warunki. To również "Stara Dama" mogła strzelić kolejne gole - najpierw groźnie z rzutu wolnego uderzał Paulo Dybala, ale piłka odbiła się od słupka, a następnie strzał Cristino Ronaldo dobrze obronił Donnarumma.

Widząc, co się dzieje szkoleniowiec Milanu Gennaro Gattuso postanowił dokonać zmiany i w miejsce bezproduktywnego Samu Castillejo wprowadził Patricka Cutrone. Do tej pory Włoch świetnie radził sobie, wchodząc z ławki - strzelał ważne gole i walczył za dwóch.

I rzeczywiście - odkąd Cutrone pojawił się na boisku, piłkarze "Rossonerich" coraz częściej zaczęli gościć pod bramką rywali. Problem w tym, że defensorzy Juventusu ze świetnym Mehdi Benatią na czele wykonywali swoją pracę bez zarzutu.



W 81. minucie wszystko stało się jasne. Joao Cancelo urwał się obrońcom i oddał strzał, który odbił Donnarumma, jednak przy dobitce Ronaldo Włoch nie mógł już nic zrobić. Portugalczyk uderzył mocno pod poprzeczkę. To jego pierwszy gol strzelony na San Siro - wcześniej nie trafiał w trzech meczach z Milanem, jednym z Interem oraz w finale Ligi Mistrzów z 2016 r. przeciwko Atletico Madryt. Dla Ronaldo to również ósmy gol w obecnym sezonie ligowym - do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Krzysztofa Piątka z Genoa CFC traci jedną bramkę.

Jakby tego było mało, gospodarze kończyli mecz grając w osłabieniu. Higuain nie wytrzymał, w głupi sposób sfaulował Benatię i otrzymał żółtą kartkę. Argentyńczyk zagotował się, w zbyt ostrych słowach odpowiedział arbitrowi i po chwili zobaczył drugi żółty i w konsekwencji czerwony kartonik. Po wszystkim snajper kłócił się jeszcze ze swoimi byłymi kolegami z Juventusu i Ronaldo.

Sędzia Paolo Mazzoleni doliczył jeszcze trzy minuty, ale wynik się nie zmienił. Tym samym Juventus pozostaje niepokonany w obecnym sezonie Serie A i ma sześć punktów przewagi nad SSC Napoli.

AC Milan - Juventus 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Mandzukić (8.), 0-2 Ronaldo (81.)

Zdjęcie L'esultanza di Cristiano Ronaldo, Milan-Juventus, Serie A 2018-2019 / Getty Images