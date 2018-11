Serie A. Milan wygrał z Udinese 1-0, ale stracił Higuaina

Ostatnie spotkanie 11. kolejki Serie A nie należało do szczególnie emocjonujących. Udinese przegrało na Dacia Arena z AC Milan 0-1 (0-0), a jedynego gola w 97. minucie strzelił Alessio Romagnoli. Jeszcze w pierwszej połowie kontuzji pleców doznał napastnik gości Gonzalo Higuain.

W ubiegłym tygodniu Udinese tylko zremisowało z Genoą (2-2) i czeka na zwycięstwo od 23 września. Głównym problemem zespołu z Udine jest brak skuteczności – zespół Julio Velazqueza zdobywa średnio jedną bramkę na mecz. W niedzielę "Zebry", bez kontuzjowanego Łukasza Teodorczyka w kadrze, podejmowały AC Milan, który odniósł dwa zwycięstwa z rzędu.

W pierwszej połowie żaden z zespołów nie uzyskał znaczącej przewagi i nie stworzył stuprocentowej sytuacji do zdobycia bramki. Najlepszą okazję w 43. minucie zmarnował napastnik "Rossonerich" Patrick Cutrone, który wyprzedził dwóch obrońców rywali i oddal mocny strzał, ale jego intencje dobrze odczytał Juan Musso. Natomiast wcześniej tuż obok słupka uderzył bardzo aktywny Suso.

Gospodarze najbliżej strzelenia gola byli w 39. minucie. Wówczas po podaniu Ignacio Pussetty z woleja uderzył Seko Fofana, ale obrońca gości Cristian Zapata zdołał zablokować piłkę, która zmierzała do bramki strzeżonej przez Gianuligiego Donnarummę.

Najważniejszym wydarzeniem była kontuzja napastnika Milanu Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk w pewnym momencie położył się na murawie trzymając się za plecy. Zawodnik zdołał wrócić na boisko, ale po kilku minutach poprosił o zmianę. Wydaje się, że uraz nie był efektem jednego ze starć z piłkarzami Udinese. W 35. minucie snajpera zastąpił skrzydłowy Samu Castillejo.



To właśnie Hiszpan mógł zostać bohaterem mediolańskiego klubu, gdy w drugiej połowie popisał się potężnym strzałem zza pola karnego, jednak Muso odpowiedział jeszcze lepszą paradą. To również Castillejo powinien mieć na koncie asystę, gdy idealnie dograł do Suso, jednak ten fatalnie przestrzelił.

W 77. minucie piłkarze Gennaro Gattuso stworzyli kolejną sytuację, ale ponownie zawiodło wykończenie. Cutrone przytrzymał piłkę i dograł do nadbiegającego Casitillejo, który strzelił wprost w bramkarza.

Udinese w końcówce mogło zdobyć bramkę. Przez defensywę Milanu przedarł się Kevin Lasagna i sprytnym strzałem próbował pokonać Donnarummę, ale to młody golkiper był górą.

Sędzia doliczył aż dziewięć minut. Jak się okazało, był to prezent dla "Rossonerich". Najpierw czerwoną kartkę za faul taktyczny zobaczył wprowadzony kilka minut wcześniej zawodnik Udinese Bram Nuytinck. Z kolei w 97. minucie przy dużym zamieszaniu pod bramką gospodarzy do siatki trafił Alessio Romagnoli.

Dzięki wygranej Milan awansował na czwarte miejsce w tabeli. Natomiast Udinese jest 16. i ma na koncie dziewięć "oczek".

Udinese – AC Milan 0-1 (0-0)



Bramka: Alessio Romagnoli (97.)

