Serie A. Milik i Zieliński znajdą sposób na Romę?

W 10. kolejce włoskiej Serie A najciekawiej zapowiada się niedzielny mecz w Neapolu, gdzie drużyna Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego podejmie Romę. Mistrz i lider tabeli Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Empoli. Genoa z Krzysztofem Piątkiem zagra z Udinese Łukasza Teodorczyka.

Polacy mają sporą szansę na występ w pierwszych składach swoich drużyn. Milik i Zieliński byli rezerwowymi w środowym wyjazdowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (2-2) i weszli na boisko w drugiej połowie. Z kolei Szczęsny rozegrał osiem z dziewięciu spotkań "Juve" w ekstraklasie i wydaje się faworytem trenera Massimiliano Allegriego, mimo że ma też pewne miejsce w bramce w Champions League.

Turyńczycy prowadzą w tabeli z 25 punktami i trudno przypuszczać, aby "potknęli się" w spotkaniu z 18. Empoli w sobotę o godz. 18 - nawet biorąc pod uwagę, że przed tygodniem tylko zremisowali z Genoą Krzysztofa Piątka 1-1.

Napoli jest wiceliderem i ma cztery punkty straty do Juventusu, a w niedzielę zmierzy się z rywalem znacznie silniejszym niż Empoli. Roma wprawdzie przegrała niespodziewanie przed tygodniem ze SPAL Ferrara Thiago Cionka 0-2, ale we wtorek zrehabilitowała się za to, pokonując CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów 3-0.

- Taki jest ten mój zespół. Po dobrej pierwszej połowie ze SPAL drużyna się posypała wraz z pojawieniem się pierwszych kłopotów. Kompletnie się pogubiliśmy. Za to w meczu z CSKA pokazaliśmy dużo dobrego. Odnaleźliśmy rytm i stworzyliśmy wiele szans - ocenił trener Eusebio Di Francesco.

Dwa gole zdobył we wtorek Bośniak Edin Dżeko, który powiększył swój dorobek w LM do pięciu trafień po trzech kolejkach. W Serie A ma na koncie tylko dwa w ośmiu występach.

- Wygląda na to, że on po prostu woli grać wieczorami... - skomentował żartobliwie Di Francesco.

Potwierdzają to statystyki gazety "Il Messagero": Dżeko zdobył 67,5 procent wszystkich swoich bramek dla Romy w spotkaniach, które rozpoczęły się po godzinie 19. Pierwszy gwizdek niedzielnego meczu w Neapolu zaplanowano na... 20.30.

Wcześniej, o 15, szansę na zdobycie 10. bramki we włoskiej ekstraklasie będzie miał lider klasyfikacji strzelców Krzysztof Piątek. Jego Genoa zmierzy się przed własną publicznością z Udinese, którego piłkarzem jest Łukasz Teodorczyk.

Ciekawie zapowiada się też poniedziałkowe spotkanie Lazio Rzym z Interem Mediolan. To starcie czwartej z trzecią drużyną w tabeli Serie A.

