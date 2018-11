Serie A. Monchi rozchwytywany przez gigantów

Od lat obecny dyrektor sportowy AS Roma, Monchi, uchodzi za jednego z najlepszych w swoim fachu. Hiszpan co jakiś czas jest łączony z innymi klubami. "La Gazzetta dello Sport" donosi, że chcą go zatrudnić aż cztery kluby z europejskiego topu.

Monchi od lat radzi sobie znakomicie na rynku transferowym. To właśnie on sprowadził do Sevilli m.in. Ivana Rakiticia, Daniego Alvesa czy Julio Baptistę, a następnie sprzedał ich za ogromne pieniądze. Teraz Hiszpan pracuje w Romie.



Nie wszyscy kibice rzymskiego klubu są zadowoleni z jego decyzji w letnim oknie, a konkretnie sprzedażą Alissona, Radji Nainggolana i Kevina Strootmana. Z drugiej strony Monchi musi pracować w zgodzie z polityką i przede wszystkim możliwościami finansowymi klubu ze Stadio Olimpico.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" Monchi wkrótce może opuścić stolicę Włoch. Zatrudnić chcą go: Manchester United, Paris Saint-Germain, Atletico Madryt i Barcelona. Odejście jest możliwe, albowiem dyrektor sportowy Romy ma w swoim kontrakcie klauzulę zezwalającą mu na zmianę pracodawcy w przypadku wpłaty odpowiedniej kwoty.

Na ten moment najwięcej mówi się o pracy w Barcelonie, choć najchętniej sprowadziliby go na Old Trafford. Menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho w letnim oknie transferowym nie dostał należnego wsparcia od dyrektora zarządzającego Eda Woodwarda.

