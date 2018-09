Serie A. Monchi wróci do Hiszpanii?

"Corriere dello Sport" oraz "La Gazzetta dello Sport" informują zgodnie, że coraz bardziej prawdopodobny jest powrót Ramona Monchiego do Hiszpanii. Ma się tego podobno domagać rodzina dyrektora sportowego, który obecnie zatrudniony jest w Romie. Włoskie dzienniki sugerują, że 49-latek może trafić do Barcelony.

Monchi to według wielu jeden z najlepszych dyrektorów sportowych na świecie. Markę wyrobił sobie w Sevilli, gdzie był w stanie wyszukać po niskich cenach takich graczy jak m.in. Ivan Rakitić, Dani Alves, Seydou Keita czy Julio Baptista. W kwietniu 2017 roku Monchi opuścił klub z Sewilli i przeniósł się do Romy, którą podpisał czteroletni kontrakt. Czy go wypełni? Wiele wskazuje na to, że nie.

Poza wspomnianymi naciskami ze strony rodziny, ostatnio na Monchiego spadła fala krytyki ze strony kibiców Romy za to, że zezwolił on na sprzedaż Kevina Strootmana do Olympique Marsylia. Holender był jednym z ulubieńców fanów rzymskiego zespołu.

Najpoważniej 49-letni dyrektor sportowy łączony jest z Barceloną. Miałby on tam jeszcze bardziej wzmocnić system wyszukiwania młodych talentów. Również Manchester United byłby zainteresowany jego zatrudnieniem, choć według ostatnich informacji, „Czerwonym Diabłom” bliżej jest do rozpoczęcia rozmów z Fabio Paraticim z Juventusu.