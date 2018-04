Serie A. Napoli przegrało tytuł, ale trener nie chciał krytykować piłkarzy

Nadzieje na tytuł dla Napoli najprawdopodobniej zabiła wyjazdowa porażka z Fiorentiną 0-3 w niedzielę. Prowadzący w tabeli Serie A Juventus odzyskał dzięki temu czteropunktową przewagę, którą stracił przegrywając z neapolitańczykami w poprzedniej kolejce. Trener Napoli Maurizio Sarri nie zamierzał jednak krytykować swoich podopiecznych.

- To był kiepski występ, który dokładnie przeanalizujemy i spróbujemy jak najszybciej naprawić. Ale ci piłkarze dali z siebie wszystko i należą się im podziękowania. To był wypadek przy pracy - powiedział Maurizio Sarri.

Z całą pewnością na bolesną porażkę wpłynęła wczesna czerwona kartka, jaką już w 6. minucie za faul w polu karnym otrzymał Kalidou Koulibaly. Na marginesie, ten sam zawodnik w poprzedniej kolejce trafił w Turynie w ostatniej minucie do siatki Juventusu, co pozwoliło zmniejszyć stratę do obrońców tytułu do jednego punktu.

- Nie chodziło o brak sił. Przegraliśmy po trudnym wejściu w mecz, utraciliśmy założenia taktyczne i po stracie bramki zrobiło się nerwowo. Chcieliśmy zareagować, ale zawiedliśmy jako drużyna. W tym sezonie zawsze dobrze reagowaliśmy, ale dziś tak się nie stało. Ale kto wie, jak by się wszystko potoczyło, gdyby przy 0-1 gralibyśmy 11 na 11 - ocenił.

Neapolitańczyków pognębił Giovanni Simeone, syn trenera Ateltico Madryt i byłego reprezentanta Argentyny Diega Simeone. 22-letni napastnik popisał się hat trickiem i ma już na koncie 13 ligowych trafień.

- To nie był łatwy mecz dla Napoli po tym jak musieli grać w dziesięciu. My zawsze staramy się grać piłką, a w szczególności jak jesteśmy w przewadze. Mój ojciec będzie zadowolony z tego hat tricka - cieszył się Giovanni Simeone.

Do końca sezonu pozostały trzy mecze i Fiorentina wciąż ma nadzieję, że uda się jej zapewnić prawo gry w europejskich pucharach. Zespół z Florencji jest na dziewiątym miejscu w tabeli i ma cztery punkty straty do szóstej Atalanty, która zajmuje ostatnie pucharowe miejsce.

- Wierzyliśmy w możliwość gry w Europie, kiedy wygraliśmy sześć meczów z rzędu i wierzyliśmy po dwóch porażkach. Czeka nas wspaniała końcówka sezonu - podkreślił snajper Fiorentiny.

