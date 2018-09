Serie A. Napoli wyceniło Lorenzo Insigne

SSC Napoli dba o to, żeby jedyny wychowanek z pierwszej drużyny, czyli Lorenzo Insigne tak łatwo nie opuścił zespołu. Prezydent Aurelio De Laurentiis ustalił więc zaporową cenę za piłkarza. Nowa klauzula odstępnego wynosi 178 mln funtów, czyli ok. 200 mln euro.

Obecna umowa Insigne obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Na ten moment Włoch jest wyceniany na 60 mln euro. Jest to stosunkowo niewielka kwota jak na piłkarza tej klasy.

W letnim okienku transferowym piłkarzem mocno interesował się Liverpool. Juergen Klopp jest wielkim fanem filigranowego Włocha.

Prezydent SSC Napoli Aurelio De Laurentiis nie chce sprzedawać swojej gwiazdy za grosze, więc ustalił za Insigne nową klauzulę odstępnego. Zdaniem dziennikarzy „Corriere dello Sport” „Azzurri” sprzedadzą wychowanka za co najmniej 178 mln funtów, czyli ok. 200 mln euro. Wszystko po to, żeby za wszelką ceną zatrzymać go u siebie.

Przygoda Insigne z klubem spod Wezuwiusza trwa od 2006 roku. Od tamtej pory zawodnik był wypożyczany do Cavese, Fogii czy Pescary. Jednak od kilku lat jest gwiazdą Napoli, a kibice nie wyobrażają sobie drużyny bez niego.