Serie A. Nowym trenerem Polaków w Napoli zostanie Rafa Benitez?

To już niemal pewne. Napoli wciąż walczy o tytuł mistrza Włoch, ale niezależnie od tego, jaka będzie końcówka sezonu, Maurizio Sarri pożegna się z Neapolem (być może przejdzie do... Chelsea). Kto będzie nowym trenerem Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego? Prezes Aurelio De Laurentiis ma kilku kandydatów, w tym jednego dość nieoczekiwanego.

Zdaniem największego neapolitańskiego dziennika Il Mattino, na krótkiej liście znajdują się Marco Giampaolo, obecny trener Polaków grających w Sampdorii (Linetty’ego, Bereszyńskiego i Kownackiego), Simone Inzaghi, bacznie obserwowany w ostatnim czasie w Lazio, ale także Unai Emery, który żegna się z PSG.

Jednak De Laurentiis zadzwonił do jeszcze jednego trenera, który się tego nie spodziewał - do Rafy Beniteza, obecnego menedżera Newcaste. Hiszpan już był nie tak dawno w Napoli, potem odszedł do Realu Madryt. Teraz, z informacji włoskich dziennikarzy wynika, że nie powiedział "nie", ale też nie dał jednoznacznej odpowiedzi, że byłby zainteresowany jeszcze raz powrotem na południe Włoch.

Jeśli jednak prezes zdecydował się w ogóle na taki ruch, nie jest wykluczone, że ma przekonanie, iż to rzeczywiście koniec pewnego cyklu i konieczna będzie odnowa. W czasie pobytu Beniteza w Napoli (2013-2015) Hiszpan ściągnął do klubu kilku swoich rodaków - Callejona, Albiola, Reinę, a także Higuaina.

Otwarte pozostaje również pytanie, w jaki sposób te zmiany mogą wpłynąć na pozycję dwóch Polaków - Milika i Zielińskiego.

RP

Zdjęcie Rafa Benitez / AFP