Serie A. Patrick Cutrone przedłuży kontrakt z AC Milan

Od początku sezonu Patrick Cutrone należy do najlepszych piłkarzy Milanu. Zaledwie 20-letni zawodnik zadebiutował w pierwszym zespole podczas spotkań przedsezonowych i szybko przekonał do siebie ówczesnego trenera ”Rossonerich” Vincenzo Montellę. Dyrektor zarządzający Milanu Marco Fassone postanowił przedłużyć umowę z piłkarzem.

MILAN, ITALY - JANUARY 28: Patrick Cutrone of AC Milan celebrates after scoring the opening goal during the serie A match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on January 28, 2018 in Milan, Italy.

Cutrone zanotował prawdziwe ”wejście smoka” do drużyny Milanu. Młody zawodnik bardzo dobrze zaprezentował się podczas spotkań przedsezonowych m.in. w meczu z Bayernem Monachium, w którym strzelił dwa gole, czym przekonał do siebie Montellę. Dziś trudno wyobrazić sobie zespół bez 20-letniego napastnika. Obecny szkoleniowiec drużyny z San Siro Gennaro Gattuso niemal zawsze wystawia go w pierwszym składzie. Efekt? W 37 meczach piłkarz zdobył już 15 bramek i jest najlepszym strzelcem ”Rossonerich”.

Jak informują włoskie dzienniki, włodarze AC Milan zdają sobie sprawę, że trafił im się prawdziwy skarb i w ciągu najbliższych tygodni chcą przedłużyć umowę z utalentowanym snajperem. Nowy kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2023, a Cutrone zarabiałby 1,1 miliona euro za sezon plus bonusy. W umowie nie zostanie umieszczona kwota odstępnego, na co podobno zgodził się sam zawodnik.

Znakomita forma piłkarza nie umknęła uwadze obecnego selekcjonera reprezentacji Włoch Luigiego Di Biagio. Cutrone dostał powołanie do ”Squadra Azzurra” na towarzyskie mecze z Argentyną i Anglią, które odbędą się 23 i 27 marca. Di Biagio wolał powołać piłkarza Milanu zamiast m.in. Mario Balotellego albo Manolo Gabbiadiniego.



