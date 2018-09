Serie A. „Piątek jest zaprogramowany na strzelanie goli”

To historia niemal jak z bajki. Jeszcze w ubiegłym sezonie Krzysztof Piątek walczył z Cracovią o utrzymanie w LOTTO Ekstraklasie, dziś z czterema golami jest najlepszym strzelcem Serie A. Mało tego. W oficjalnych meczach zdobył już osiem bramek, a łącznie ze sparingami ma ich ma koncie aż 18! "Jest bardziej precyzyjny od szwajcarskiego zegarka" – piszą włoskie media.

W ekstraklasie był jednym z wielu, w Serie A zna już go każdy kibic calcio. Piątek zaprzecza powszechnej opinii, że polski piłkarz potrzebuje czasu, aby zaaklimatyzować się za granicą. 23-latek jeszcze kilka miesięcy temu walczył przecież o utrzymanie z Cracovią, dziś strzela gola za golem w jednej z najlepszych lig świata.

Napastnik nie potrzebował ani chwili na dostosowanie się do nowych warunków. Zachwycał już w sparingach, w których zdobył aż 10 bramek. Dorzucił do tego cztery trafienia w Coppa Italia przeciwko Lecce i cztery w Serie A (gol z Empoli, dwa przeciwko Sassuolo i bramka z Bolonią). Razem z Gregoirem Defrelem z Sampdorii przewodzi obecnie klasyfikacji najlepszych strzelców, ale Genoa ma jeden rozegrany mecz mniej. W pierwszej kolejce jej spotkanie zostało przeniesione z powodu katastrofy mostu.

W Serie A Polak strzela gole średnio co 68 minut. Na bramkę rywali oddał 10 strzałów, z czego 7 celnych.



Piątek na równi z Messim

Piątek nieźle wypada również na tle strzelców z innych najmocniejszych lig europejskich. W Premier League najskuteczniejszy jest Eden Hazard z 5 trafieniami, we Francji także 5 goli zgromadził Florian Thauvin, natomiast w Primera Division Lionel Messi i Karim Benzema zdobyli dotychczas 4 bramki.

Włosi są zachwyceni Polakiem. "Wiecie co jest bardziej precyzyjne od szwajcarskiego zegarka? Bramki Piątka. To jest bardziej punktualne" – możemy przeczytać. W ostatnim meczu ligowym jego gol przeciwko Bolonii dał cenną wygraną 1:0. „La Gazzetta dello Sport” wybrała 23-latka piłkarzem meczu. "Z nim w składzie wszystko staje się łatwiejsze, a drużyna ma mniej problemów" – napisali dziennikarze największej sportowej gazety we Włoszech.

Polak zapewnił drużynie trzy punkty, pokonał stojącego w bramce rywali Łukasza Skorupskiego, a wszystkiemu przyglądał się trener Bolonii, a w przeszłości wybitny napastnik Filippo Inzaghi. Oczywiście nie zabrakło porównań do Włocha. "Na oczach legendarnego bombardiera ostatnich dekad Krzysztof Piątek dał argumenty tym, którzy go do niego porównują" – napisał portal Calciomercato.com.



„Nikt nie spodziewał się, że tak wystrzeli”

- Piątek ma teraz swoje pięć minut. Nic dziwnego. Chłopak zalicza wejście smoka. Lubię takich napastników. Jest zaprogramowany na strzelanie goli. Posiada znakomite uderzenie i przegląd pola. Dla Genui to skarb, a dla nas, piszących o piłce to wielkie zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się, że tak wystrzeli. Podobną furorę w Serie A robi wasz rodak Mariusz Stępiński z Chievo – tak z kolei ocenia 23-latka dziennikarz „La Gazzetta dello Sport” Gianluca Monti.

Portal internetowy o klubie z Ligurii Genoanews1893.it ocenił grę drużyny po czterech kolejkach Serie A. Największy plus to zdaniem ekspertów postawa Piątka. "Pozytywy to atak. Mamy Piątka, a on zawsze strzela. O bramki możemy być więc spokojni. Gorzej prezentuje się środek pola" – czytamy.



Wokół napastnika wszystko dzieje się bardzo szybko. Dobra gra w Serie A zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski. Były gracz Cracovii zadebiutował w kadrze w sparingu przeciwko Irlandii, a kilka dni temu, przynajmniej tak twierdzą hiszpańskie media, wstępne zainteresowanie reprezentantem biało-czerwonych wykazała Barcelona. Zdaniem Francesca Aguilara, jednego z dziennikarzy "Mundo Deportivo", mistrzowie Hiszpanii dostrzegli w Polaku piłkarza, który w przyszłości może stać się "nowym Luisem Suarezem".

Pomogły wskazówki piłkarzy

23-latek bardzo spokojnie podchodzi do zachwytów na swój temat. - Nie myślę o plotkach związanych z Barceloną, chociaż słyszałem o nich. Nie mogę być porównywany do Lewandowskiego. Robert gra dla Bayernu Monachium, a ja jestem w Genui. Nie zamierzam bujać w obłokach – stwierdził napastnik z wywiadzie dla Sky Sport Italia. Piątek przygotowuje się z drużyną do niedzielnego meczu wyjazdowego z Lazio. Zdaniem włoskich dziennikarzy będzie to dla niego pierwszy poważny sprawdzian w lidze z naprawdę mocnym zespołem.

- Nie mogę się doczekać aż wyjdę na Stadio Olimpico w Rzymie. Dla takich meczów gra się w piłkę. Dlaczego tak szybko się zaaklimatyzowałem? Zanim przybyłem do Włoch wskazówek udzielili mi Dawid Kownacki, Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Wiem, że to był świetny ruch – spuentował optymistycznie Piątek.

