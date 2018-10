Serie A. Pięć klubów chce pozyskać Cengiza Undera

Wygląda na to, że wkrótce AS Roma może zarobić duże pieniądze. Jak donosi dziennik ”Corriere dello Sport” Cengiz Under znalazł się na celowniku aż pięciu klubów i każdy z nich jest zainteresowany jego pozyskaniem już w zimowym oknie transferowym.

Arsenal, Manchester United, Manchester City, Barcelona i Bayern Monachium – oto kluby, które chcą pozyskać 21-letniego tureckiego skrzydłowego. W obecnym sezonie Cengiz Under znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji, w dziesięciu meczach strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty. Jednak o młodym piłkarzu zrobiło się głośno za sprawą kapitalnych spotkaniach przeciwko ”Dumie Katalonii” w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.

Zdaniem ”Correire dello Sport” Arsenal chciał piłkarza już latem, ale wówczas weto postawił dyrektor sportowy Romy Monchi. W Manchesterze widzą w nim następcę Alexisa Sancheza, który jest jednym wielkim rozczarowaniem i prawdopodobnie zostanie sprzedany najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Z kolei menedżer ”The Citizens” Josep Guardiola miał na niego oko już wcześniej, albowiem piłkarz idealnie pasowałby do stylu gry jego zespołu. Barcelona? Tam Cengiz miałby zastąpić będącego na wylocie Malcolma. Natomiast w Bayernie Turek odciążyłby wiekowych Francka Ribery’ego i Arjena Robbena.

Monchi nie chce sprzedawać utalentowanego skrzydłowego, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że to idealna okazja, by zarobić ogromne pieniądze. Nieoficjalnie mówi się, że Roma puści Undera za minimum 50 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że piłkarz dołączył do ”Giallorossich” zaledwie za 13,4 miliona euro jest to bardzo dobry interes. Co więcej Monchi wie już, kto mógłby zastąpić 21-latka – mowa o Ikerze Muniainie z Athletic Bilbao.

