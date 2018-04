Serie A. Pjanić: Nie zasłużyłem na czerwoną kartkę

Hit Serie A pomiędzy Interem a Juventusem miał kilka punktów zwrotnych. Jednym z nich była czerwona kartka dla Matiasa Vecino po 18 minutach meczu. Kartki takiego samego koloru domagali się później kibice gospodarzy po faulu pomocnika Juve Miralema Pjanicia na Rafinhi. Juventus wygrał 3-2 w dość dramatycznych okolicznościach.

- Nie powinienem dostać pierwszej żółtej kartki, ale rozumiem to tak, że dopiero co został usunięty piłkarz Interu, a stadion wywierał presję na sędziego i domagał się czerwonej kartki (dla Juventusu) - mówił bośniacki pomocnik po spotkaniu.

Faul Pjanicia na Rafinhi zasługiwał na żółtą kartkę, ale arbiter oszczędził gracza gości, co wywołało kontrowersje. - Powinniśmy lepiej kontrolować sytuację. Wygrywanie meczów w ten sposób jest najlepsze, bo daje nam więcej pewności i osłabia rywali. Daliśmy z siebie wszystko w drugiej połowie, ale Inter pokazał charakter, walcząc do końca. Chcemy scudetto i to pokazaliśmy - dodał.

W następnej kolejce Juventus mierzy się z Bologną. Do końca sezonu pozostały trzy spotkania.

- Jestem zawieszony, wiec postaram się w ciągu tego tygodnia dobrze się zregenerować. Musimy wygrywać każdy mecz i zmęczenie nie może być wymówką - stwierdził Miralem Pjanić.

Zdjęcie Miralem Pjanić, Marcelo Brozović, Rafinha / Getty Images