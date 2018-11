Serie A. Polacy nie pomogli Sampdorii w meczu z Romą

Piłkarze AS Roma pokonali na własnym stadionie Sampdorię 4-1 (1:0) w niedzielnym meczu 12. kolejki Serie A. Całe spotkanie dla gości rozegrał Bartosz Bereszyński, a Karol Linetty przebywał na boisku do 69. minuty. Dawid Kownacki pojawił się na nim w 80. minucie.

I Giallorossi wygrali w pełni zasłużenie, przez cały mecz wyraźnie dominując na boisku. Już do przerwy gospodarze powinni prowadzić różnicą przynajmniej dwóch goli, ale dobrych sytuacji wykorzystać nie potrafili Justin Kluivert i Aleksandar Kolarov. Jedynym trafieniem w tej części meczu popisał się Juan Jesus w 19. minucie. Do dośrodkowania z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył wówczas Bryan Cristante, a brazylijski obrońca dostawił nogę do zmierzającej do bramki piłki.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie, ale przez moment wydawało się, że Sampdoria będzie bardzo bliska wyrównania. W 54. minucie Gianluca Caprari padł w polu karnym po starciu z Kostasem Manolasem i sędzia Massimiliano Irrati odgwizdał „jedenastkę”. Później jednak skorzystał z VAR i słusznie zmienił swoją decyzję.

Piłkarze Romy najwyraźniej zrozumieli, że jednobramkowe prowadzenie wcale nie musi gwarantować końcowego triumfu, bo z jeszcze większą pasją natarli na bramkę rywali, a na efekty nie trzeba było długo czekać.

W 59. minucie świetnie do akcji Stephana El Shaarawy’ego podłączył się na lewym skrzydle Kolarov, po czym zacentrował po ziemi, a w polu karnym nogę przystawił Patrik Schick i było 2-0. Dla 22-letniego Czecha było to pierwsze trafienie w sezonie.

W 72. minucie ponownie błysnął El Shaarawy. Tym razem 26-latek po przegraniu pojedynku z Emilem Audero obrócił się, wycofał o kilka metrów, a następnie w drugiej próbie nie dał szans bramkarzowi rywali, popisując się fantastyczną „wkrętką” skierowaną na "dalszy" słupek.

Sampdorię stać było jedynie na honorowe trafienie, a cała w tym zasługa Gregoire’a Defrela. Francuz świetnie opanował dośrodkowanie Jacopo Sali (zmienił Linetty’ego w 69. minucie) i nie dał szans Robinowi Olsenowi.

Kropkę nad "i" postawił jednak w doliczonym czasie gry kapitalnie dysponowany El Shaarawy. Gola na 4:1 strzelił przytomnie odnajdując się pod bramką rywali, gdzie przejął piłkę po wcześniejszym podaniu Edina Dżeko.

W niedzielę reprezentanci Polski nie wyróżnili się na boisku niczym szczególnym. W 18. minucie Linetty ukarany został żółtą kartką – jedną z dwóch w całym meczu.

Dzięki wygranej Roma zbliżyła się na dwa punkty do czwartego Milanu i piątego Lazio. 12. w tabeli Sampdoria do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach traci już cztery punkty.

