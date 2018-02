Serie A. Sagna: W dzisiejszych czasach Benevento to serce i dusza futbolu

Bacary Sagna, były obrońca Auxerre, Arsenalu i Manchesteru City, podpisał kontrakt z Benevento, słabeuszem Serie A, choć mógł liczyć na angaż w lepszych klubach. Doświadczony defensor swoją decyzją wywołał lekkie zaskoczenie, ale jak mówi to znakomite miejsce, by cieszyć się piłką nożną w najczystszej postaci, o co trudno w dzisiejszych czasach.

Sagna ma za sobą łącznie 270 występów w Premier League w barwach Arsenalu i Manchesteru City. Francuz skończy w połowie lutego 35 lat, ale nie chce jeszcze przechodzić na emeryturę. Od czerwca ubiegłego roku doświadczony gracz był wolnym zawodnikiem i każdy klub mógł sprowadzić go za darmo.

- W ciągu ostatnich miesięcy miałem kilka ofert z czołowych lig w Anglii, Francji, Hiszpanii, Turcji i z MLS, a także z innych włoskich klubów. Jednak nie były to właściwe wybory dla mnie i mojej rodziny - stwierdził Sagna w rozmowie z serwisem FootballFancast.com.

65-krotny reprezentant Francji zdecydował się na nieoczywisty ruch, jakim jest podpisanie kontraktu ze słabiutkim Benevento. To ostatnia drużyna Serie A, która rozgrywa pierwszy historyczny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Bilans beniaminka jest katastrofalny po 22 meczach. Benevento odniosło zaledwie dwa zwycięstwa, ugrało remis i przegrało aż 14 spotkań z rzędu. Dość powiedzieć, że nowa drużyna Sagni, biorąc pod uwagę pięć najmocniejszych lig Europy, została najgorszą drużyną w historii. Ale dla Francuza nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.

- Finansowe powody nie stoją za przyjściem do Benevento. Mógłbym pójść do wielu innych klubów. Przez dziesięć lat kariery grałem na najwyższym możliwym szczeblu, a Benevento oferuje mi grę w barwach klubu skazywanego na pożarcie i takiego, którego historia jest piękna - powiedział.

- W erze, w której futbol stał się bardziej biznesem niż w rzeczywistości sportem, Benevento reprezentuje serce i duszę tego, czym powinien być klub. Pasja, serce, nadzieja, radość i filozofia, która jest tożsama z tą, jaką kieruję się w życiu - podkreślił górnolotnie.

Słowa Sagni dobrze odzwierciedla pierwszy w historii punkt, jaki drużyna zdobyła w Serie A. Benevento zatrzymało AC Milan, legendę włoskiej i europejskiej piłki, po bramce strzelonej przez bramkarza w ostatniej minucie, co dało remis 2-2 i naturalnie spowodowało szaleńczą radość całego miasta, nie wspominając o piłkarza i kibicach na stadionie.

- To wspaniały rodzinny klub zbudowany wokół lokalnej społeczności. Właśnie tutaj chcę grać w piłkę w tym momencie mojego życia i chcę tutaj być. Cały czas uważam, że mogę z powodzeniem kontynuować karierę na wysokim poziomie przez dwa albo trzy lata. Zawsze prowadziłem zdrowy tryb życia i trzymałem formę, więc przygotowanie fizyczne nie będzie stanowić jakiejkolwiek przeszkody - tłumaczył.

- Mój ruch mógł wiele osób zdziwić, ale jestem pewien na sto procent, że dołączam do właściwego klubu z właściwych powodów. W tym momencie przychodzę walczyć dla klubu i fanów - przekonywał Bacary Sagna, który będzie nowym kolegą Guilherme. Brazylijczyk przeszedł niedawno do Benevento z Legii Warszawa.

