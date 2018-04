Serie A. Świetny mecz Polaków z Sampdorii, SPAL ucieka przed spadkiem

Asysty Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego oraz bramka Dawida Kownackiego - Polacy walnie przyczynili się do zwycięstwa Sampdorii z Cagliari (4-1) w spotkaniu 35. kolejki Serie A. W innym meczu SPAL Thiago Cionka i Bartosza Salamona wygrało na wyjeździe 3-1 z Hellasem Verona i uciekło ze strefy spadkowej.

Sampdoria nadal liczy się w walce o Ligę Europy. Do zajmującej 6. miejsce Atalanty przed 35. kolejką podopieczni Marco Giampaolo tracili cztery punkty. W niedzielę zespół z Genui podejmował walczące o utrzymanie Cagliari. Ponieważ ostatnio zespół gospodarzy grał w kratkę każdy wynik był możliwy. W pierwszym składzie wybiegło trzech Polaków: Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki.

Spotkanie rozpoczęło się dla Sampdorii w najlepszy możliwy sposób – już w 7. minucie Denis Praet wykorzystał podanie Fabio Quagliarelli i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera gości. Później do głosu doszli Polacy. Kownacki rozpoczął akcję, piłka trafiła do Linettego, a ten dograł do Quagliarelli, który nie zmarnował okazji i z bliskiej odległości podwyższył na 2-0.

Na tym nie koniec – w 4. minucie doliczonego czasu gry Bereszyński popędził prawą stroną i podał idealnie na nogę nadbiegającego Kownackiego, który dopełnił formalności. Jakby tego było mało gospodarze mogli prowadzić 4-0, ale Quagliarella nie wykorzystał rzutu karnego.

W drugiej odsłonie przyjezdni odpowiedzieli trafieniem Leonardo Pavolettiego. Były zawodnik Napoli trafił do bramki z najbliższej odległości. Poza tym trwało polowanie na kości Kownackiego – Polak był kilkukrotnie faulowany. Na pochwałę zasłużył Bereszyński, który w ostatniej chwili zastopował składającego się do strzału Pavolettiego i uratował zespół przed stratą bramki. W końcówce na 4-1 podwyższył Gaston Ramirez. Gola mógł strzelić także Linetty, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.

Na nieszczęście dla Sampdorii swój mecz wygrała również Atalanta. Zespół z Bergamo pokonał Genoę 3-1. Gole dla triumfatorów strzelali: Musa Barrow (17.), Bryan Cristiante (22.) i Josip Ilicić (74.). Jedyną bramkę dla gości w 81. zdobył Miguel Veloso.

Walczące o utrzymanie SPAL grało na wyjeździe z innym kandydatem do spadku Hellasem Verona. W pierwszym składzie gości wybiegł Thiago Cionek. Zespół z miasta Romea i Julii wyszedł na prowadzenie w 13. minucie, kiedy Mattia Valotti uprzedził obrońców i pokonał golkipera mocnym strzałem w środek bramki. W tej sytuacji na burę zasłużyła cała defensywa gości. Na ich szczęście jeszcze w pierwszej połowie kuriozalne samobójcze trafienie zanotował Mohamed Fares, któremu najwyraźniej pomyliły się bramki i mocnym uderzeniem głową nie dał szans swojemu bramkarzowi.

Natomiast w drugiej połowie gola na wagę trzech punktów dla gości zdobył Felipe, który nie zmarnował podania Francesco Vicariego. W samej końcówce trafił jeszcze Jasip Kurtić zapewniając wygraną 3-1. Tym samym zespół Cionka i Bartosza Salamona uciekł ze strefy spadkowej, w której znalazło się Chievo Pawła Jaroszyńskiego i Mariusza Stępińskiego.

Mający fatalną passę sześciu spotkań bez zwycięstwa AC Milan zmierzył się na wyjeździe z Bologną. Najwyraźniej ostre przemowy Gennaro Gattuso przyniosły skutek, bo zespół z Mediolanu od początku spotkania ruszył na rywali i walczył o każdy centymetr boiska. Gole dla ”Rossonerich” strzelali Hakan Calhanoglu (34.) i Giacomo Bonaventura (46.). Gospodarze zdołali odpowiedzieć tylko trafieniem Sebastiana De Maio. Milan nadal może awansować do Ligi Europy – po niedzielnym zwycięstwie traci punkt do szóstej Atalanty i o trzy ”oczka” wyprzedza Sampdorię.

W innym spotkaniu pewne spadku Benevento zremisowało u siebie z Udinese 3-3 (1-1). Punkt gospodarzom zapewnił Bacary Sagna, który trafił do bramki w 90. minucie. W ekipie Benevento zabrakło byłego piłkarza Legii Warszawa Guilherme, który leczy kontuzję.

