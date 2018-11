Serie A. Trener Jurić na razie bezpieczny, ale ma poprawić grę Genoi

Jak informują włoskie media szkoleniowiec Genoa CFC Ivan Jurić na razie nie zostanie zwolniony. Jednak prezydent klubu Erico Preziosi miał mu zakomunikować, że oczekuje zdecydowanie lepszej gry w spotkaniu przeciwko SSC Napoli. W ostatniej kolejce Serie A Genoa przegrała na wyjeździe z Interem Mediolan aż 0-5.

Odkąd Ivan Jurić przejął Genoę po zwolnionym Davide Ballardinim zespół w czterech meczach zdołał wywalczyć zaledwie dwa punkty. Jakby tego było mało w sobotę klub z Ligurii został zdemolowany przez Inter Mediolan, który wygrał aż 5-0. Po spotkaniu szkoleniowiec tłumaczył, że jego podopieczni byli przemęczeni. Również z tego powodu w pierwszym składzie nie wybiegł najlepszy strzelec Serie A Krzysztof Piątek.

Po meczu z Interem nie brakowało głosów, że Jurić po raz trzeci w swojej karierze zostanie zwolniony z Genoi, ale zdaniem poniedziałkowego wydania "Tuttosport" prezydent klubu Enrico Preziosi postanowił dać Chorwatowi szansę. Warunek jest jeden - zespół musi zagrać zdecydowanie lepiej w kolejnym spotkaniu ligowym z SSC Napoli.

Jeśli Genoa po raz kolejny zawiedzie lub zostanie rozstrzelana przez piłkarzy Carlo Ancelottiego, to Jurić prawdopodobnie pożegna się z posadą. Po meczu z Napoli nastąpi przerwa na mecze reprezentacji, a zatem jest to idealny czas, by sprowadzić nowego trenera.

Po 11. kolejkach Serie A Genoa plasuje się na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem 14 punktów.

