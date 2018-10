Serie A. W Lazio szczęście chadza parami, nowe kontrakty Immobile i Milinkovicia-Savicia

Jak załatwiać ważne sprawy, to dwie naraz. Z takiego założenia wyszli działacze Lazio, którzy we wtorek ogłosili podpisanie nowych kontraktów z dwoma być może najważniejszymi piłkarzami ofensywnymi klubu. Do 2023 na Stadio Olimpico zostaną Ciro Immobile i Sergej Milinković-Savić.

Obaj zawodnicy odpowiadali za 41 z 88 ligowych goli strzelonych w poprzednim sezonie przez Lazio, wpływ na grę ofensywną zespołu mieli więc niebagatelny. Choć zdobywca 29 bramek Immobile został królem strzelców rozgrywek, to większą uwagę europejskiej elity - w tym szukającego nowych gwiazd Manchesteru United - przykuł Milinković-Savić. Obaj jednak na pozycję na rynku transferowym absolutnie nie mogli narzekać, więc "Biancocelestim" wypada jedynie cieszyć się, że dwaj tak ważni piłkarze widzą swoją przyszłość dalej w barwach Lazio.

Rzymski klub nie ukrywa radości z tego faktu, choć jest ona... dosyć zachowawcza. "Lazio chciałoby poinformować, że umowy z Ciro oraz Sergejem zostały przedłużone i obowiązywać będą do 30 czerwca 2023 roku" - można przeczytać w lakonicznej wiadomości opublikowanej w klubowych mediach, w tym na stronie internetowej oraz na Twitterze.

Dobra informacja dla kibiców Lazio przyszła w możliwie najlepszym momencie. Wszyscy związani z rzymskim zespołem przeżywają obecnie trudne chwile, są one wywołane porażką 1-3 z Romą w derbach Wiecznego Miasta.

Zdjęcie Immobile, Milinkovic Savic - Lazio-Genoa - Serie A 2018/2019 - LaPresse / LaPresse