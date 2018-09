Serie A. Wygrana Juventusu. Kownacki zmarnował karnego

Juventus pokonał Bolognę 2-0 (2-0) w środowym meczu szóstej kolejki włoskiej Serie A. Z dwójki polskich bramkarzy w kadrach tych drużyn w grze obejrzeliśmy tylko Łukasza Skorupskiego, który pomimo puszczenia dwóch goli był najlepszym piłkarzem w zespole gości. Zawiódł za to Dawid Kownacki, który w zremisowanym 0-0 meczu Sampdorii przeciwko Cagliari nie wykorzystał w końcówce rzutu karnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Irlandia 1-1. Dublerzy zawiedli, Klich na plus. Wideo Eurosport

Szkoleniowiec "Starej Damy" Massimiliano Allegri dotrzymał danego na wtorkowej konferencji prasowej słowa i w bramce mistrzów Włoch stanął w środowy wieczór nie Wojciech Szczęsny, a Mattia Perin. Kupiony latem z Genoi golkiper przez 90 minut był praktycznie bezrobotny i wciąż trudno powiedzieć, jak groźnym rywalem będzie dla polskiego bramkarza Juventusu.

Reklama

Na brak pracy w bramce gości nie mógł za to narzekać Łukasz Skorupski. Polski golkiper od pierwszej minuty musiał być czujny przy strzałach i dośrodkowaniach gospodarzy, których ataki napędzali z przodu Paulo Dybala i Cristiano Ronaldo w swoim pierwszym wspólnym występie w roli dwójki wysuniętych napastników. Skorupski robił co mógł, ale już w pierwszym kwadransie dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki.

Jako pierwszy pokonał go w 11. minucie właśnie Argentyńczyk, który strzałem z woleja dobił piłkę odbitą przez Skorupskiego po strzale Blaise'a Matuidiego. Największą uwagę w pomeczowych komentarzach będzie jednak zapewne przykuwać wcześniejsze podanie Dybali do Francuza, gdyż Argentyńczyk uczynił to plecami. Trudno jednak do końca ocenić, czy rzeczywiście chciał zagrać w tak niezwykle efektowny sposób, czy też po prostu piłka szczęśliwie się od niego odbiła.

Niezwykle aktywny w środku pola Matuidi w 15. minucie jako drugi pokonał Skorupskiego. Wzdłuż bramki zagrał Ronaldo, a Francuz przy biernej postawie obrońców rywali przejął piłkę i mocnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie mistrzów Włoch.

W pozostałych 75 minutach meczu polski bramkarz gości nie dał się już zaskoczyć gwiazdom Juventusu. Szczególnie zaimponował w 60. minucie, gdy wybił na rzut rożny potężnie uderzoną zza pola karnego piłkę przez Portugalczyka Joao Cancelo.

Juventus - Bologna 2-0 (2:0)

Bramki: 1-0 Paulo Dybala (11.), 2-0 Blaise Matuidi (15.)

Goli nie doczekali się za to kibice na Sardynii, gdzie Cagliari zremisowało 0-0 z Sampdorią. W drużynie gości z trójki polskich piłkarzy tylko Bartosz Bereszyński rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie i rozegrał pełne 90 minut. Po godzinie gry na murawie dołączył do niego Karol Linetty, a przez ostatnie pięć minut w ataku gości grał również Dawid Kownacki. Żaden z nich nie był jednak w stanie zapewnić wygranej faworyzowanej drużynie gości, chociaż obaj mieli do tego znakomite okazje.

Najpierw w 73. minucie z linii pola karnego uderzył Linetty, lecz piłka po jego strzale odbiła się od poprzeczki. Jeszcze lepszą okazję miał w doliczonym czasie gry Kownacki, który po zastąpieniu w końcówce Fabio Quagliarelli miał również zastąpić lidera zespołu z Genui w wykonywaniu rzutów karnych. Polski napastnik nie wykorzystał jednak tej znakomitej sytuacji, gdyż jego strzał obronił Alessio Cragno.

Nie udał się wyjazd do stolicy Włoch Bartoszowi Salamonowi. Polski obrońca Frosinone obejrzał z ławki rezerwowych cały mecz przeciwko AS Roma, a "Giallorossi" wygrali go 4-0 po golach Cengiza Undera, Javiera Pastore, Stephana El Shaarawy'ego i Aleksandara Kolarova.

W kadrze Atalanty na mecz z Torino zabrakło Arkadiusza Recy, a rozegrane w Bergamo spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Wojciech Malinowski

Serie A: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz