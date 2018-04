Serie A. Zmiana trenera w zespole Stępińskiego i Jaroszyńskiego

Rolando Maran został zwolniony z Chievo na trzy kolejki przed końcem sezonu włoskiej ekstraklasie piłkarskiej. Zespół z Werony, w którym występują Mariusz Stępiński i Paweł Jaroszyński, zajmuje 18., spadkowe miejsce.

"Dziękujemy Rolandowi za pracę, którą wykonywał od samego początku z wysiłkiem, rzetelnością i profesjonalizmem" - napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Chievo w sobotę przegrało na wyjeździe z Romą 1-4 i z dorobkiem 31 punktów zajmuje trzecie miejsce od końca, oznaczające spadek do Serie B. Do SPAL, które jest na 17., ostatniej bezpiecznej pozycji, traci punkt. Do końca sezonu Chievo poprowadzi trener młodzieżowego zespołu Lorenzo D'Anna.

W tym sezonie zawodnikiem Chievo jest wypożyczony z FC Nantes Stępiński. W lipcu czteroletni kontrakt z zespołem z Werony podpisał Jaroszyński.