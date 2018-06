Skorupski przyspawany do ławki? Roma chce Cillessena

O Alissona Beckera walczy Liverpool i Real Madryt. To oznacza, że szefowie AS Roma będą musieli pogodzić się ze stratą pierwszego bramkarza. W Rzymie już szykowane jest zastępstwo Brazylijczyka. "Mundo Deportivo" uważa, że na Stadio Olimpico może trafić rezerwowy bramkarz Barcelony Jasper Cillessen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra" odcinek dziewiąty. Wideo INTERIA.TV

Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że Roma jest zainteresowana holenderskim bramkarzem, a dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" zapewniają, że Roma już kontaktowała się z graczem Barcelony. Reprezentant Holandii ma ponoć bardzo wygórowane wymagania finansowe. Katalończycy są gotowi sprzedać Cillessena, jeśli dostaną za niego odpowiednią ofertę.

Reklama

Transfer nowego bramkarza do stolicy Włoch to oczywiście znak, że Romę opuści Alisson. Brazylijczyk stał się pierwszym bramkarzem Giallorossich, po tym jak do Juventusu przeniósł się Wojciech Szczęsny. Rezerwowym rzymskiego klubu wciąż pozostaje Łukasz Skorupski. Odejście Alissona Beckera miało sprawić, że w końcu dostanie prawdziwą szansę. Transfer Cillessena może jednak mocno skomplikować sprawę.

Jasper Cillessen jest wychowankiem NEC Nijmegen. Od 2011 r. był bramkarzem Ajaksu Amsterdam, a latem 2016 r. przeniósł się na Cam Nou. Pierwszym bramkarzem "Blaugrany" jest oczywiście Marc-Andre ter Stegen.



Holender zagrał w minionym sezonie tylko jedenaście spotkań: po jednym w LaLiga i Lidze Mistrzów i dziewięć w Pucharze Hiszpanii. Zachował osiem czystych kont. To dla reprezentanta Holandii stanowczo za mało.

Skb

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thiago Cionek o treningach i wolnym czasie w Soczi. Wideo INTERIA.TV