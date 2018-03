SSC Napoli - AS Roma 2-4. Arkadiusz Milik wrócił na boisko

AS Roma rozbiła na wyjeździe Napoli 2-4 w 27. kolejce Serie A. Piotr Zieliński grał do 65. minuty w drużynie gości. Pierwszy raz od 161 dni na boisko wbiegł Arkadiusz Milik. W rezerwie Romy siedział bramkarz Łukasz Skorupski. Porażka neapolitańczyków to świetny wynik dla broniącego mistrzostwa Włoch Juventusu.

Napoli mogło podchodzić do spotkania z AS Roma z dodatkowym pozytywnym impulsem. Niecałą godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji w Neapolu zakończył się mecz Lazio z Juventusem. Neapolitańczycy, którzy prowadzą w tabeli Serie A, liczyli na potknięcie w Rzymie wicelidera z Turynu, co nieomal się wydarzyło. W 93. minucie Juve oddało jeden celny strzał w całym meczu i wygrało 1-0, dzięki czemu udało się zachować jednopunktową stratę do lidera.

Ale prawdziwa katastrofa Napoli miała dopiero nadejść, choć nic jej na początku nie zapowiadało. Neapolitańczycy zaatakowali Romę i szybko objęli prowadzenie. Już w szóstej minucie po ładnym podaniu Mario Ruiego okazję wykorzystał stojący na 12. metrze Lorenzo Insigne. Udział przy tej bramce miał Piotr Zieliński, który uruchomił Ruiego na lewej stronie.

Napoli nie zdążyło uporządkować szyków i błyskawicznie po wznowieniu od środka samo straciło bramkę. Zdobył ją dość szczęśliwie Cengiz Under. Turek wpakował piłkę do siatki lobując Pepe Reinę po rykoszecie od nogi Ruiego.

Roma zadała w pierwszej połowie jeszcze jeden cios. Edin Dżeko w 26. minucie zmieścił piłkę w bramce pięknym strzałem głową po dokładnym dośrodkowaniu od Alessandra Florenziego.

Napoli zabrało się do odrabiania strat po zmianie stron, ale to goście nie przestali zadawać zabójczych ciosów. Łącznie zrobili to dwukrotnie. Znów popisał się Dżeko. Bośniak niecały kwadrans przed końcem znakomicie przymierzył tuż zza linii pola karnego i Reina nie miał szans na skuteczną interwencję.

Nie było już wtedy na murawie Zielińskiego, który został w 65. minucie zmieniony przez Marka Hamszika. Tuż po stracie trzeciego gola trener Napoli Maurizio Sarri dokonał drugiej zmiany. Na boisko wszedł Arkadiusz Milik. Napastnik reprezentacji Polski czekał na to długie 161 dni po drugim zerwaniu więzadła w kolanie 23 września ubiegłego roku.

Już z Milikiem na placu kompletnie rozbite Napoli straciło jeszcze jedną bramkę. Znów z negatywnej strony pokazał się Rui. Portugalczyk wyjątkowo nieudolnie wybijał piłkę ze swojego pola karnego i wyłożył ją na strzał Diego Perottiemu. Argentyńczyk nie miał najmniejszych problemów w skorzystaniu z prezentu. W doliczonym czasie na 2-4 gola strzelił jeszcze Dries Mertens, ale niczego to już nie zmieniło.

Porażka Napoli oznacza, że w przypadku wygrania przez Juventus najbliższego meczu z Udinese oraz zaległego z Atalantą 14 marca, obrońcy tytułu obejmą prowadzenie w tabeli.

Napoli - AS Roma 2-4 (1-2)

1-0 Insigne (6.)

1-1 Under (7.)

1-2 Dżeko (26.)

1-3 Dżeko (73.)

1-4 Perotti (79.)

2-4 Mertens (92.)

