SSC Napoli. Grubo ponad sto milionów za kolegę Zielińskiego i Milika

Jeszcze przed mundialem, po którym mógłby stać się wart o wiele więcej, Napoli ustaliło cenę za Kalidou Koulibaly'ego. Być może zaporową. Według raportów włoskich mediów klub spod Wezuwiusza na senegalskim stoperze, na którego chrapkę mają angielskie potęgi, przypiął metkę z kwotą 120 milionów euro.

Dziewięciocyfrowa kwota oczekiwana przez neapolitańczyków ma skutecznie odstraszać potencjalnych kontrahentów. Napoli kolejny sezon z rzędu nie udało się bowiem zdetronizować dominacji Juventusu i wygrać Serie A, dlatego też na Stadio San Paolo nie chcą rozbijać trzonu obecnej drużyny.

Z drugiej strony przy obecnych rynkowych standardach sytuacja, w której jeden z klubów Premier League czy inny europejski gigant wydaje na nowego środkowego obrońcę ponad sto milionów funtów, wcale nie jest tak abstrakcyjna. "Daily Mail" twierdzi, że o Senegalczyka starają się nie tylko Chelsea czy Manchester United, a także nawet Real Madryt.

Według stacji telewizyjnej RAI Sport tak wielką sumę, jakiej w Neapolu oczekuje się za Koulibaly'ego, ustalono podczas klubowego spotkania na szczytach, do którego doszło w czwartek. Trener Maurio Sarri oraz prezes Aurelio De Laurentiis doszli do wniosku, że 26-latek jest jedną z kluczowych postaci zespołu i zrobią wszystko, aby ten stan rzeczy utrzymać. Jeżeli jednak to się nie uda, to chcą przynajmniej się na nim porządnie obłowić.

Warto zauważyć, że jeśli jeden z grupowych rywali Polaków na mistrzostwach świata faktycznie zmieni klub za wspominane 120 milionów euro, to nie tylko pobije 79 milionów zapłacone przez Liverpool za Virgila van Dijka, dzięki czemu będzie najdroższym obrońcą w dziejach, ale załapie się też na czołową trójkę w historii futbolu. Więcej jak dotąd płacono jedynie za Neymara (222 milionów euro) oraz Philippe Coutinho (od 120 do 140 mln).