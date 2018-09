SSC Napoli. Marek Hamszik rozważa opuszczenie Neapolu

Jak informuje dziennik ”Tuttosport” środkowy pomocnik SSC Napoli i zarazem żywa legenda klubu Marek Hamszik w zimowym oknie transferowym może zmienić pracodawcę. Piłkarz mógł odejść już latem, ale nie zdecydował się na przeprowadzkę do Chin. Obecnie nie ma pewnego miejsca w pierwszym składzie, a jego sytuacja raczej się nie zmieni, dlatego coraz poważniej rozważa opuszczenie Neapolu.

Kontrakt Marka Hamszika z Napoli obowiązuje do czerwca 2020, ale coraz więcej wskazuje na to, że Słowak nie zdoła go wypełnić. Wprawdzie nikt w Neapolu nie zamierza wyrzucać go z klubu, a kibice nadal uwielbiają wieloletniego kapitana, jednak każdy widzi, że forma sportowa 31-letniego zawodnika od przynajmniej dwóch sezonów pozostawia dużo do życzenia.

Reklama

Latem Hamszik mógł zmienić pracodawcę, miał ofertę z przynajmniej dwóch chińskich klubów, jednak zdecydował się zostać pod Wezuwiuszem. Niewykluczone, że teraz bardzo żałuje swojej decyzji. O ile bowiem Maurizio Sarri stawiał na niego od pierwszej minuty niemal w każdym meczu, tak jego następca Carlo Ancelotti woli innych pomocników. Efekt? W obecnym sezonie Hamszik wystąpił w czterech spotkaniach, ale tylko raz rozegrał pełne 90 minut. Co więcej, przeważnie Słowak należał do najgorszych na boisku.

Według ”Tuttosport” jego odejście zimą jest bardziej niż prawdopodobne. W klubie wiedzą, że zawodnik nie będzie już piłkarsko lepszy i może służyć przede wszystkim doświadczeniem. Ponoć Ancelotti zakomunikował, że Hamszik ma wolną rękę. Sam piłkarz również zdaje sobie sprawę, że nie gra tak dobrze, jak dwa lub trzy lata temu, a ewentualna przeprowadzka do Chin wiązałaby się z ostatnim wielkim kontraktem w karierze.

Hamszik trafił do SSC Napoli z drugoligowej Brescii latem 2007 roku. Od tamtej pory rozegrał w barwach neapolitańczyków 505 spotkań, w których strzelił 120 goli.

po